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港大校政風波｜蔡若蓮：大學內有不同意見正常　冀求同存異珍惜港大成就

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 3 小時前

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教育局局長蔡若蓮稱正了解局方可如何提供協助。（資料圖片）

香港大學校政風波持續，校長張翔指校委會上周未諮詢其意見下議決多名暫任副校，特首李家超日前表示已責成教育局了解情況。教育局局長蔡若蓮今早（8日）出席電台節目表示，政府正與各方聯絡，了解局方可如何提供協助，相信很快會有決定。

蔡若蓮認為，大學內有不同意見很正常，希望各方加強溝通協調、開心見誠處理問題，回歸教育初心，便能克服困難。

她又指，院校校董會內有不同專業人士，亦有相關法律條例，相信能以學生福祉及大學發展為目標，圓滿解決分歧，並形容社會對大學有很高期望，希望大學能向更高質量發展，冀能在求同存異下，珍惜港大得來不易的成就。 

英國高等教育排名機構QS日前公布世界大學排名，港大全球排名17位創新高，包括超越內地清華大學。蔡若蓮指，本港共有5間大學在剛公布的QS排名打入全球100強，名次大幅進步，反映大學在學術研究、國際學術聲譽及師生國際化上表現出色，亦與政府每年經教資會向大學恆常撥款有關，讓大學有穩定環境可持續發展。 

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