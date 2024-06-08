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黃仁勳︱黃仁勳只愛黑皮褸+手臂紋身緣由 黃仁勳若拍個人傳電影屬意成龍

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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黃仁勳總愛穿上黑皮褸示人。

現年61歲的Nvidia（美：NVDA，英偉達/輝達）共同創辦人兼行政總裁黃仁勳身家逾7,000億港元，居全球第17位，最近成為兩岸三地關注的焦點。隨著Nvidia的日益壯大，黃仁勳在公眾場合的曝光率也不停增加，眼尖的網民發現黃仁勳總愛穿上黑皮褸，再搭配黑色 T 恤與黑色牛仔褲。即使天氣炎熱，仍然繼續穿上穿上黑皮褸示人。

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黃仁勳丨黃仁勳愛穿黑皮褸

對於為何經常穿上黑皮褸示人，黃仁勳2023年底接受惠普（HP）線上節目「The Moment」訪問時透露，他只穿黑皮衣，是因為不用每天考慮只穿什麼顏色，減少非必要決策。

黃仁勳更透露，他自己很少去買東西，黑色皮衣基本上都是太太買的，他自17歲起和太太認識，太太對他的生活習慣相當熟悉，有些衣服的用料比較容易引起皮膚發癢，因此太太在幫他買衣服時，會特別挑不會發癢的材質，皮革外套也因此塞滿了他的衣櫃。

我覺得很開心，因為都是我老婆和女兒幫我打扮！

黃仁勳︱從洗碗工到身家7000億AI教父 黃仁勳一生只愛初戀女友

黃仁勳丨黃仁勳的手臂上紋身

黃仁勳的左手肩手臂上個 Nvidia Logo 的紋身，原來這個紋身背後也有故事，2008年，Nvidia股價飆破100美元後，他由兒子開車陪同去紋身，紋身期間他嚎啕大哭，黃仁勳事後解釋嚎啕大哭的原因是「真的很痛」！

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黃仁勳丨拍自傳電影想找「成龍」演

黃仁勳曾接受「The Moment」訪問時，主持人曾問他若要拍攝個人傳記電影，會請哪個演員來飾演自己的角色。黃仁勳秒回「成龍」，並表示「我們長得很像」。

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