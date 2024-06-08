東張西望何伯丨新何太稱不怕房署調查指網民黑心　霸氣稱： 我暫時屈就住公屋咋

▲ 何伯與「新何太」因接受《東張西望》訪問成名，不過引來房署關注。

何伯與「新何太」因上《東張西望》控訴細女取走450萬元資產獲關注，不過因為反而由令外界質疑何伯夫婦資產如此豐厚，似乎不合乎居住公屋的資格。

而何伯與「新何太」亦似乎愈來愈享受成名的感覺，愈來愈高調，常直播騷恩愛。不過他們的高調出禍，房屋署署長羅淑佩在昨日（6月7日）於電台節目表示，留意到有關個案，表明「呢類個案咁高調，當事人自己都咁高調。如果房署不去主動調查，社會都會有聲音質疑唔妥。所以房署一定會做，已經做緊架喇。」

對於外界傳聞，指「新何太」已加何伯進入公屋戶籍？羅淑佩表示據她紀錄沒有，惟強調因此何伯不應該在公屋居住，直指何伯不屬於公屋住戶。

東張西望何伯丨新何太因一句話再被指曾做骨妹 自爆備孕3個月未造人成功

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東張西望丨新何太揚言不怕房署調查

網民大讚羅淑佩署長「做到嘢」紛紛在網上叫好，至於「新何太」不甘被網民冷嘲熱諷，在網上表示：「佢哋衰格在我度留言，話恭喜就嚟冇公屋，拍晒手掌，啲人真係衰格黑心。」更用粗口鬧諷刺她的網民。

她更霸氣表示：「我會又令你哋失望。」「新何太」更冷笑一聲揚言：「政府房屋署要有有理據先收得返我間公屋，佢哋想錯佢個心，佢哋叫嗰個局長（編注：其實是署長）去查我仲歡迎添呀！第日我唔使住公屋，講唔定仲住大屋，我暫時環境差先屈就住公屋㗎咋。」她更諷刺網民說：：「啲人當公屋好似佢條命咁。」

「新何太」更聲稱不會讓何伯瞓街，會租酒店讓丈夫住。

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