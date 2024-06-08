  • 28°C
香港時間 : 2024608日 (六) 14:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東張西望何伯丨新何太稱不怕房署調查指網民黑心　霸氣稱： 我暫時屈就住公屋咋

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

何伯與「新何太」因接受《東張西望》訪問成名，不過引來房署關注。

何伯與「新何太」因上《東張西望》控訴細女取走450萬元資產獲關注，不過因為反而由令外界質疑何伯夫婦資產如此豐厚，似乎不合乎居住公屋的資格。

而何伯與「新何太」亦似乎愈來愈享受成名的感覺，愈來愈高調，常直播騷恩愛。不過他們的高調出禍，房屋署署長羅淑佩在昨日（6月7日）於電台節目表示，留意到有關個案，表明「呢類個案咁高調，當事人自己都咁高調。如果房署不去主動調查，社會都會有聲音質疑唔妥。所以房署一定會做，已經做緊架喇。」

對於外界傳聞，指「新何太」已加何伯進入公屋戶籍？羅淑佩表示據她紀錄沒有，惟強調因此何伯不應該在公屋居住，直指何伯不屬於公屋住戶。

東張西望何伯丨新何太因一句話再被指曾做骨妹　自爆備孕3個月未造人成功

點擊圖片放大
+8
+7

東張西望丨新何太揚言不怕房署調查

網民大讚羅淑佩署長「做到嘢」紛紛在網上叫好，至於「新何太」不甘被網民冷嘲熱諷，在網上表示：「佢哋衰格在我度留言，話恭喜就嚟冇公屋，拍晒手掌，啲人真係衰格黑心。」更用粗口鬧諷刺她的網民。

她更霸氣表示：「我會又令你哋失望。」「新何太」更冷笑一聲揚言：「政府房屋署要有有理據先收得返我間公屋，佢哋想錯佢個心，佢哋叫嗰個局長（編注：其實是署長）去查我仲歡迎添呀！第日我唔使住公屋，講唔定仲住大屋，我暫時環境差先屈就住公屋㗎咋。」她更諷刺網民說：：「啲人當公屋好似佢條命咁。」

「新何太」更聲稱不會讓何伯瞓街，會租酒店讓丈夫住。

最新影片推介：鄭則仕專訪

TOPick柴犬追星
神耆小子丨鄭則仕與孻仔同住喜獲好新抱　Kent哥榮升外父唔恨抱孫：我何必介入這些選擇

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

東張西望何伯丨何伯解釋斷手指非為戒賭　「新何太」否認挑撥離間：有錢揸手有安全感
10:10 2024/05/31
東張西望何伯丨何伯解釋斷手指非為戒賭　「新何太」否認挑撥離間：有錢揸手有安全感
東張西望何伯丨何太公開三餐菜式證「餵飽」老公　何伯轉飲味精湯吃「軟飯」勁開心
12:43 2024/06/06
東張西望何伯丨何太公開三餐菜式證「餵飽」老公　何伯轉飲味精湯吃「軟飯」勁開心
東張西望何伯｜「新何太」無懼被途人鬧衰格　何伯誓攬炒要鬥到個仔「份工冇埋」
10:49 2024/05/31
東張西望何伯｜「新何太」無懼被途人鬧衰格　何伯誓攬炒要鬥到個仔「份工冇埋」
東張西望何伯丨新何太因一句話再被指曾做骨妹　自爆備孕3個月未造人成功
12:07 2024/06/04
東張西望何伯丨新何太因一句話再被指曾做骨妹　自爆備孕3個月未造人成功
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫
10:15 2024/06/07
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫

你可能感興趣

東張西望何伯丨何伯解釋斷手指非為戒賭　「新何太」否認挑撥離間：有錢揸手有安全感
10:10 2024/05/31
東張西望何伯丨何伯解釋斷手指非為戒賭　「新何太」否認挑撥離間：有錢揸手有安全感
東張西望何伯丨何太公開三餐菜式證「餵飽」老公　何伯轉飲味精湯吃「軟飯」勁開心
12:43 2024/06/06
東張西望何伯丨何太公開三餐菜式證「餵飽」老公　何伯轉飲味精湯吃「軟飯」勁開心
東張西望何伯｜「新何太」無懼被途人鬧衰格　何伯誓攬炒要鬥到個仔「份工冇埋」
10:49 2024/05/31
東張西望何伯｜「新何太」無懼被途人鬧衰格　何伯誓攬炒要鬥到個仔「份工冇埋」
KOL 娛樂人物職業 綜藝節目 東張西望 網絡熱話 TVB

最高瀏覽

張學友演唱會丨張學友感染RSV取消台北演唱會　醫生：長者感染嚴重可致肺炎心衰竭
張學友演唱會丨張學友感染RSV取消台北演唱會　醫生：長者感染嚴重可致肺炎心衰竭
急症室最長等候時間（06月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月08日 時間12:05）
東張西望何伯丨何伯隨時冇屋住要瞓街？　房屋署署長羅淑佩回應被讚做得好
東張西望何伯丨何伯隨時冇屋住要瞓街？　房屋署署長羅淑佩回應被讚做得好
心肺栓塞︱男子突胸悶呼吸困難揭患心肺栓塞 醫生揭1元兇：上班族全中
心肺栓塞︱男子突胸悶呼吸困難揭患心肺栓塞 醫生揭1元兇：上班族全中
小一派位︱李元元獲派第一志願就讀跑馬地名幼學費全免　派位成績優多派這5間傳統名校
小一派位︱李元元獲派第一志願就讀跑馬地名幼學費全免　派位成績優多派這5間傳統名校