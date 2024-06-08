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星二代丨龔慈恩兒子林卓毅近照罕曝光　身高逾6呎被封「翻版金秀賢」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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龔慈恩與大女林愷鈴（右）及兒子林卓毅（左）。

龔慈恩與前夫林煒育有一女一子，大女林愷鈴（Ashley）盡得父母靚基因被封「最美星二代」，並入行當演員及歌手。而且兩母女關係都非常融洽，不時在社交平台分享孖公仔靚相，龔慈恩與林愷鈴簡直就似兩姊妹。

至於兒子林卓毅（Addison）因為不是藝人，較少在媽媽的社交平台出現。

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龔慈恩兒子被封「翻版金秀賢」

日前，龔慈恩與一對子女齊睇音樂劇。她在社交平台上載與子女的照片，寫道：「我第一次睇The Sound of Music的音樂劇是在英國，跟Ashley現在一樣大。記得……我坐在山頂，還有望遠鏡提供，女兒和兒子小學時也看過一次！現在到她們帶我來看了，經典中嘅經典，實在是百看不厭啊！」

從相中所見，現年20歲的林卓毅同樣獲父母靚基因，身高超過6呎的他站在媽咪與家姐身邊足足高出成個頭，高大靚仔，被封「翻版金秀賢」。

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林卓毅文武俱全

事實龔慈恩的一對子女不只有靚外表，而且文武俱全，大女林愷鈴IB考獲41分（滿分45分）成功以第一志願入讀香港大學建築系。

至於兒子林卓毅高中畢業於加拿大貴族寄宿私立學校Appleby College，該校為全球最頂尖的50間高中之一，而他現時在英國留學修讀法律。

此外，他曾是學校橄欖球隊隊員，同時並喜愛打籃球，是一名運動健將。好動之外，林卓毅還有文靜一面，懂得拉小提琴和吹色士風，甚具藝術天份。

不過他無意當藝人，在2022年，林卓毅曾獲邀與家姐林愷鈴齊拍廣告，但當時他接受訪問時表示無意入行。

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