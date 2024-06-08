公務員守則｜楊何蓓茵：公務員須將國安放工作上高位置　發表意見避免被視為官方立場

▲ 政府日前頒布更新版《公務員守則》。（資料圖片）

政府日前頒布更新版《公務員守則》，列明公務員須為維護國家安全工作，提供所需協助，並須恪守維護憲制秩序及國安和政治中立等12項基本信念。

公務員事務局局長楊何蓓茵今早（8日）在電台節目表示，更新版守則內容非新要求，而是有系統及清晰地列出對公務員的要求，並因應《維護國家安全條例》生效作出調整，當局會舉辦講座及在培訓加入相關內容，讓公務員知道國家安全是工作一部分，並「要放在很高位置」。

楊何蓓茵表示，早前部分人對公務員「政治中立」有誤解，認為是不支持政府、亦不支持反政府，但她指公務員實際上有義務支持政府政策。她鼓勵公務員在政策醞釀階段提出意見，但在政策推出後，不應公開批評，發表意見時亦要小心被外界誤會屬於官方立場。她說，難以想像私營機構僱員可以公開批評公司，公務員亦應有職業操守，在公眾面前維護政府的一致性。

她舉例指，普通層級公務員參與愛護動物權益簽名運動問題不大，但較高級公務員就要小心，守則列明愈高層公務員愈容易令人連結到其公職身份，強調在公眾面前，意見和行事要一致。

被問到公務員能否參與公眾集會，楊何蓓茵指，公務員都有政治生活，但重申公務員參與的活動不能與工作有利益衝突，一般市民也要留意活動會否變質或「被騎劫」，公務員亦需小心會否被誤以為支持相關活動。

此外，行政長官會同行政會議提出公務員劃一加薪3%，引起公務員團體不滿。楊何蓓茵強調，薪酬調整幅度涉及許多考慮因素，基於政府財赤，必須審慎理財，相信調整空間不大。