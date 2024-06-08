高鐵臥鋪｜林世雄將乘坐京港臥鋪首發列車　指清晨抵達對商務旅客具吸引力

▲ 運輸及物流局局長林世雄稱，將乘坐首發臥鋪列車前往北京西站。（網誌圖片）

京港及滬港直通車將於下周六（15日）起改用為來往西九龍站的高鐵「夜發朝至」臥鋪列車。運輸及物流局局長林世雄今日（8日）發表網誌表示，周三（5日）起發售的兩列首發車票，乘客反應相當熱烈，他亦將乘坐首發列車，與其他乘客一同體驗這趟極具紀念價值的旅程。

他自言與高鐵淵源甚深，提及自己在路政署鐵路拓展處任職時，有長達10年時間負責推動高鐵香港段規劃、設計及建造，作為運輸及物流局局長亦負責推動高鐵香港段營運發展，並將於下周六乘坐首發的D910號列車向北京西站出發，與高鐵一同締造多一項回憶。

網誌提到有年長市民表示很高興可以乘坐動臥舒適便捷地回鄉探親，林世雄對此感到十分欣慰，形容政府推出措施均以民為本，市民感到受惠，就是推動政府前進的動力。他亦指，臥鋪列車抵達目的地時還未夠清晨7時，可為早上便需要在北京或上海開會的商務旅客，或是在北京、上海有活動的其他旅客，提供早一天乘搭飛機前往北京或上海以外的選擇，而且不少高鐵站都位於市中心，亦可節省由機場前往市區的時間，喜歡鐵道旅遊的旅客更可沿途欣賞不同省市清晨風光。

林世雄今日在一個電視節目時亦提到，臥鋪列車可為旅客減少1晚酒店支出，在時間、覆蓋範圍和票價對旅客有吸引力，可針對商務和旅遊客群，如將來數據顯示有需要，將與國鐵集團商討加密至每天安排列車班次。

另外，政府將於下月批出最多5隊的士車隊牌照，運輸署共收到15份申請。林世雄稱，批出牌照後，會要求營運商提交資料，例如怎樣處理投訴、乘客評級如何等，並設有中期評估，若表現欠佳或遭警告，若沒有迅速改善，更可能遭削減規模，甚至停牌。林世雄亦指，規管網約車研究已到最後階段，期望7月與各界商討結果，包括如何改善現有法例、更有效處理違規網約車等。

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