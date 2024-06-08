黃仁勳︱身家7000億AI教父黃仁勳愛穿黑皮衣 成功人士共通點：愛穿同款衣服

▲ AI教父黃仁勳只愛穿黑皮衣。

現年61歲的Nvidia（美：NVDA，英偉達/輝達）共同創辦人兼行政總裁黃仁勳身家逾7,000億港元，居全球第17位，最近成為兩岸三地關注的焦點，他的穿衣習慣也成為傳媒報道的焦點，原來黃仁勳總愛穿上黑皮褸，再搭配黑色 T 恤與黑色牛仔褲，即使天氣炎熱仍照穿不誤。

縱觀商界除了黃仁勳愛穿同款衣服外，原來有不少名人如奧巴馬、朱克伯格、喬布斯等，都愛穿同一款衣服，既成為個人標記，實際角度出發，也為自己省下揀衫著的時間。

黃仁勳打扮丨黃仁勳愛穿黑皮褸

對於為何經常穿上黑皮褸示人，黃仁勳2023年底接受惠普（HP）線上節目「The Moment」訪問時透露，他只穿黑皮衣，是因為不用每天考慮只穿什麼顏色，減少非必要決策。

黃仁勳更透露，他自己很少去買東西，黑色皮衣基本上都是太太買的，他自17歲起和太太認識，太太對他的生活習慣相當熟悉，有些衣服的用料比較容易引起皮膚發癢，因此太太在幫他買衣服時，會特別挑不會發癢的材質，皮革外套也因此塞滿了他的衣櫃。

我覺得很開心，因為都是我老婆和女兒幫我打扮！

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不過，黃仁勳的黑皮衣價值不菲，他的黑色皮衣多數是精品品牌Tom Ford 、英國的男裝品牌Dunhill、美國品牌Michael Kors、Boss等的出品。

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黃仁勳打扮丨Facebook創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)

Facebook創辦人朱克伯格幾乎每日穿灰色T恤配牛仔褲、拖鞋，有時會加上一件黑色的連帽外套，他更曾經在個人facebook上上載自己的衣櫃圖片，打開後是清一色的灰色T恤。當然，朱克伯格出席正式場合時都會穿上西裝外套。

▲ 朱克伯格的清一色灰色衣服。

為何鐘情於灰色T恤加牛仔褲？英國報章《The Independent》報道，朱克伯格穿同樣的衣服，是因想限制花在作無謂決定的時間，集中在實際工作上，盡力服務社會。

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黃仁勳打扮丨蘋果創辦人喬布斯(Steve Jobs)

蘋果創辦人喬布斯(Steve Jobs)他生前在公開場合亮相，幾乎都是穿黑色高領衫、藍色牛仔褲和運動鞋，原來是受到Sony啟發。

根據喬布斯的傳記《喬布斯傳》所述，1980年代初期，喬布斯開創蘋果不久，他有一次到日本Sony工廠考察，看到所有員工都穿著一模一樣的制服。他後來計劃將制服引進蘋果，但遭員工拒絕。他沒有放棄這念頭，並想到不如為自己設計一套制服，一來方便，二來可成為其個人標記。

喬布斯於是邀請好友、知名設計師Issey Miyake操刀，Issey最終為他製作過百件黑色高領衫，喬布斯曾笑說：「我這一輩子也穿不完。」

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黃仁勳打扮丨美國前總統奧巴馬

美國前總統奧巴馬每次出席公眾場合，基本上都是穿藍色或灰色西裝。奧巴馬曾向美國雜誌《Vanity Fair》記者解釋自己不是藍色或灰色西裝是減少抉擇：「不想花時間在想穿什麼、吃什麼，因我有太多決定要做。」他表示， 做太多決定會削弱人做決定的能力，所以他要聚集做決定的能量。

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