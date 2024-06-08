張致恒一家丨Steven考獲平安卡成建造業註冊工人　當「職安真漢子」：有冇地盤即pay介紹？

▲ 張致恒夫婦與兒子。

張致恒（Steven）和太太區燕雯（雯雯）不時在社交平台放負，更N次表示一家人陷經濟困境，甚至在網上求助，不過網民大多諷刺二人從來不肯認事工作，普遍對二人不表同情。

而常被太太雯雯埋怨是「大食懶」的Steven，原來早前終於扚起心肝去讀建造業強制性基本安全訓練課程（平安卡），可以如吳浩康般到地盤開工。

Steven在今天（6月8日）於個人IG以限時動態方式上載他的證明書及建造業工人的註冊證，寫道︰「終於有啦﹗有冇地盤即pay介紹？」

張致恒一家｜傳Steven登台價為7萬元 雯雯火速以13個字揭真相

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另外，因為Steven早前赴內地登台，之後有抖音片主指Steven的出場費達7萬元，雯雯即時反駁指：「七萬？如果係，我宜家唔洗咁乞丐」

不過她似乎覺得要再次澄清，在今日於個人人IG以限時動態寫道︰「天真嘅人先會覺得登台代表發達，代表可以翻身。如果真係，我就唔使繼續每日為生活左諗右諗﹗為奶粉同交租咩方法都要行。唔使乞丐咁求人喇﹗」





