搶人才｜滬港簽署合作備忘錄　深化人才交流合作

▲ 人才辦今與上海市人才工作局在香港簽署合作備忘錄。（政府新聞處圖片）

香港人才服務辦公室今日（8日）與上海市人才工作局在香港簽署合作備忘錄，深化滬港人才交流和合作，加強兩地在全球人才引進、人才服務、人才就業、人才發展等領域的合作，共同推進滬港人才高地建設。

上海市委常委、組織部部長張為、中聯辦教育科技部部長王偉明與勞工及福利局局長孫玉菡一同見證下，上海市人才工作局副局長譚樸珍與香港人才辦總監劉鎮漢共同簽訂合作備忘錄。

孫玉菡表示，兩地於今年4月在本港舉行的滬港合作會議第6次會議就人才合作達成共識，並同意兩地部門建立全面合作夥伴關係和定期會商交流機制，推動人才培養聯動和人才服務協作。此外，內地當局由5月6日起將持商務簽注赴港的人士在港逗留期限，由7天延長至14天，以及擴展人才簽注的適用範圍至北京和上海。他指，連同今日簽署的合作備忘錄，有關措施將進一步加深滬港人才交流，便利「南下、北上」雙向人才流動，有助兩地人才工作、營商及投資。

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