  • 27°C
香港時間 : 2024608日 (六) 17:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

有錢人︱有錢人不愛穿名牌愛穿UNIQLO？ 哈佛期刊揭真有錢人打扮特徵

休閒消費

撰文： Executive Mommy

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

真正的有錢人，品牌是否有名，根本不是他們在意的事情。

全身品牌是有錢人的專屬？哈佛期刊《Journal of Consumer Research》發表研究，指全身名牌者予人印象只是「假有錢」，真正的有錢人打扮都是簡約低調。

有錢人研究丨哈佛學者研究 全身名牌者予人印象只是「假有錢」

哈佛在《Journal of Consumer Research》發表的研究，學者訪問了多間名牌店，發現若穿上普通運動服的人走入名牌服飾店，容易被人認為是背景不凡的大人物，滿身名牌者反而會被視為普通人。

童學園
小學巡禮｜基督教信義會禾輋信義學校　全港首個數碼運動場全面睇

有錢人研究丨越有錢打扮越低調

研究也發現，穿著較低調的人士往往比穿得奢華的人較有能力，不少成功人士的穿著都相當低調。例如現年61歲的Nvidia（美：NVDA，英偉達/輝達）共同創辦人兼行政總裁黃仁勳只愛穿黑皮衣，是因為不用每天考慮只穿什麼顏色，減少非必要決策。

朱克伯格每日鐘情於灰色T恤加牛仔褲，是想限制花在作無謂決定的時間，集中在實際工作上，盡力服務社會。蘋果創辦人喬布斯(Steve Jobs)他生前在公開場合亮相，幾乎都是穿黑色高領衫、藍色牛仔褲和運動鞋。

身家7000億AI教父黃仁勳愛穿黑皮衣 成功人士共通點：愛穿同款衣服

有錢人研究丨有錢人4種特性

日本媒體「LIMO」透過專訪銀行員，分析僅佔日本全體人數2.7％的「富裕層」和「超富裕層」，發現有錢人有4個共同特徵。

1.保持運動習慣
 

有錢人相當注重生活品質，會保持運動習慣減壓，更加會嚴格管理自己的睡眠、健康、飲食等。

2.不盲目追求流行

有錢人平常穿什麼樣的衣服？調查發現4成人回答平價服飾「UNIQLO」，因為比起高檔名牌，他們更重視衣服的機能，以及合不合身等實用性。

3：注重人際關係

有錢人相當重視人際關係，包括經常出席朋友聚會或同學聚會，也經常與家人外遊，甚至請員工到海外旅行，努力經營人際關係。

4.不會吝於為了他人花錢

真正的有錢人，往往不吝於將錢花在別人身上，或者幫助別人，從中獲得幸福感。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

職場文化 時裝服飾

最高瀏覽

張學友演唱會丨張學友感染RSV取消台北演唱會　醫生：長者感染嚴重可致肺炎心衰竭
張學友演唱會丨張學友感染RSV取消台北演唱會　醫生：長者感染嚴重可致肺炎心衰竭
急症室最長等候時間（06月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月08日 時間12:05）
東張西望何伯丨何伯隨時冇屋住要瞓街？　房屋署署長羅淑佩回應被讚做得好
東張西望何伯丨何伯隨時冇屋住要瞓街？　房屋署署長羅淑佩回應被讚做得好
心肺栓塞︱男子突胸悶呼吸困難揭患心肺栓塞 醫生揭1元兇：上班族全中
心肺栓塞︱男子突胸悶呼吸困難揭患心肺栓塞 醫生揭1元兇：上班族全中
小一派位︱李元元獲派第一志願就讀跑馬地名幼學費全免　派位成績優多派這5間傳統名校
小一派位︱李元元獲派第一志願就讀跑馬地名幼學費全免　派位成績優多派這5間傳統名校