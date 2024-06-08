有錢人︱有錢人不愛穿名牌愛穿UNIQLO？ 哈佛期刊揭真有錢人打扮特徵

▲ 真正的有錢人，品牌是否有名，根本不是他們在意的事情。

全身品牌是有錢人的專屬？哈佛期刊《Journal of Consumer Research》發表研究，指全身名牌者予人印象只是「假有錢」，真正的有錢人打扮都是簡約低調。

有錢人研究丨哈佛學者研究 全身名牌者予人印象只是「假有錢」

哈佛在《Journal of Consumer Research》發表的研究，學者訪問了多間名牌店，發現若穿上普通運動服的人走入名牌服飾店，容易被人認為是背景不凡的大人物，滿身名牌者反而會被視為普通人。

有錢人研究丨越有錢打扮越低調

研究也發現，穿著較低調的人士往往比穿得奢華的人較有能力，不少成功人士的穿著都相當低調。例如現年61歲的Nvidia（美：NVDA，英偉達/輝達）共同創辦人兼行政總裁黃仁勳只愛穿黑皮衣，是因為不用每天考慮只穿什麼顏色，減少非必要決策。

朱克伯格每日鐘情於灰色T恤加牛仔褲，是想限制花在作無謂決定的時間，集中在實際工作上，盡力服務社會。蘋果創辦人喬布斯(Steve Jobs)他生前在公開場合亮相，幾乎都是穿黑色高領衫、藍色牛仔褲和運動鞋。

身家7000億AI教父黃仁勳愛穿黑皮衣 成功人士共通點：愛穿同款衣服

有錢人研究丨有錢人4種特性

日本媒體「LIMO」透過專訪銀行員，分析僅佔日本全體人數2.7％的「富裕層」和「超富裕層」，發現有錢人有4個共同特徵。

1.保持運動習慣



有錢人相當注重生活品質，會保持運動習慣減壓，更加會嚴格管理自己的睡眠、健康、飲食等。

2.不盲目追求流行

有錢人平常穿什麼樣的衣服？調查發現4成人回答平價服飾「UNIQLO」，因為比起高檔名牌，他們更重視衣服的機能，以及合不合身等實用性。

3：注重人際關係

有錢人相當重視人際關係，包括經常出席朋友聚會或同學聚會，也經常與家人外遊，甚至請員工到海外旅行，努力經營人際關係。

4.不會吝於為了他人花錢

真正的有錢人，往往不吝於將錢花在別人身上，或者幫助別人，從中獲得幸福感。

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