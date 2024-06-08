按摩惹禍︱男子按摩後突四肢癱瘓失禁 醫生警告：1個位置絕不能按

【按摩／推拿/肩頸按摩／癱瘓／失禁／後果】身體不適切勿按摩！廣東佛山一名李姓男子，近期身體不適，故到按摩店按摩，豈料一度出現四肢癱瘓失禁。有醫生警告，一個位置覺不能按。

綜合内地媒體報道，今年3月，李先生出現頸痛、四肢無力，檢查後診斷患上嚴重脊髓型頸椎病，但因害怕手術，他選擇到私人推拿中心按摩。豈料按摩後，他感到自己頸和四肢愈來愈麻木，甚至連筷子都拿不起，雙腿也無法行走走路，家人立即將他送院治療。

醫生發現，李先生雙手、雙下肢不完全癱瘓，出現大便失禁等症狀。結合病史及體查診斷為脊髓型頸椎病變合併四肢不完全癱瘓，頸部脊髓損傷。之後為李先生進行微創手術。術後當日，李先生雙手和雙下肢都能動，醫生稱，

患者剛來的時候，肌力已經是0級，基本上是截癱了，還好治療後現在走路基本恢復了。

台灣家醫科醫生陳欣湄曾在當地健康節目《健康2.0》指出，不少人在按摩的時候經常會叫按摩師按摩肩頸位置，並叫按摩師用力按這些部位，用錯力度按摩恐暗藏危機，嚴重可致腦中風。她指出，這個位置又稱「頸前三角區」，是絕對不能夠同時按壓兩邊頸部按摩。

另外，她指出頸外動脈和頸內動脈的交叉口，又稱頸動脈竇，這個位置是身體的壓力感測器，若按壓時會讓身體誤以為出現問題，調整心律，心跳會變慢，導致心律不正和暈眩的情況出現。

第三，特別是三高人士，容易會在頸部有血管斑塊，按摩力度過大會導致斑塊脫落造成血栓。嚴重若血栓跟隨血液流到腦部，有可能會導致腦中風。

推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

林醫師續指，如果本身有頸椎病或骨刺多，推拿時更就著特定痛點而不斷大力按壓，可能會弄巧成拙，「很多人以為越痛的地方，越要大力及持續按壓，但其實未必，尤其是頸椎附近的肌肉，太接近椎動脈，用力不當反而可能招致椎動脈撕裂，而如果本身曾經試過輕中風，更可能會誘發另一次中風。」

想享受按摩推拿，但又不想招致腦中風，林醫師建議大家要留意以下3大要點：

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