長沙灣虐兒案｜35歲母親圖書館怒摑女兒被捕　保釋候查須7月初報到

▲ 涉案35歲劉姓女子昨晚（7日）在長沙灣被捕，其後已獲准保釋候查。（警方提供）

長沙灣保安道圖書館懷疑發生虐兒案。昨日（7日）網上瘋傳一條片段顯示，一名女子疑因功課管教問題連環怒摑女兒，惹起網民熱議，更引起警方注意，昨以「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕1名35歲劉姓女子，據了解是女童母親，該女童則年約7歲。警方今日表示，被捕女子已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。

片中女子疑因功課管教問題，對1名女童「爆粗」大鬧，期間更「搣耳仔」，隨後將女童拉起，鏡頭轉至後樓梯，該女子繼續打及「兜巴星」，最後該女子擰轉身發現被人拍下，片段亦在此停止。不少網民不值該女子管教方式，直言擔心女童安危，「如果喺屋企真係不敢想像」。

最新影片推介：

警方昨午到網上社交平台流傳短片，遂展開調查，經翻查大量閉路電視紀錄後，深水埗警區重案組人員迅速鎖定該名女子及女童的份，並隨即於昨晚8時於長沙灣區拘捕1名35歲姓劉女子。警方確認有關女童安全，並將她送往醫院進行詳細檢查和轉介有關家庭予有關部門及其他相關機構以提供適切支援。

個父母都望子成龍，功課問題更往往是親子衝突的導火線，家長如何正面管教呢？即睇

長沙灣虐兒案｜35歲港媽怒摑7歲女兒被捕 心理學家教3招正向管教法

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5