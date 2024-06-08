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MIRROR成員丨《Hi MIRO！見面祭》呂爵安打頭陣　Edan感謝爵屎：你們這麼愛我

娛樂

撰文： TOPick桌犬出動

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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《Hi MIRO！見面祭》由呂爵安打頭陣。

一連4日的《Hi MIRO！見面祭》 在昨日（6月7日）於九展舉行，並由MIRROR成員呂爵安（Edan）打頭陣。 Edan與爵屎（粉絲暱稱）玩遊戲外，更邊唱邊走落台與粉絲合照，一向搞笑的Edan更不介意扮鬼臉與爵屎影黑圖。

見面會後，Edan在個人社交平台上載後台花絮片，並寫道：

是日Fans Meet完成後 vs 上台前🤣🤣🤣

回到後台後才發現真的全身都沒有力氣了，然後才知道原來在台上站了差不多4個多小時🤣🤣
但在台上時真的沒有感到到過了這麼久呢，而且看着你們每一位充滿着愛的眼睛，真的感受到很多的力量和支持🥹

謝謝你們的出現，謝謝你們這麼愛我，希望你們今天玩得開心❤️

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