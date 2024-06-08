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蕁麻疹風癩︱夏天落雨是風癩發作高峰期 3大過敏源易誘發幼童蕁麻疹

兒童健康

撰文： 周美好

發布時間： 55 分鐘前

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蕁麻疹風癩極度痕癢甚至出現水腫，究竟有何紓緩及治療方法？

【蕁麻疹/皮膚敏感/過敏/蕁麻疹的症狀​​​​​/風癩】夏天除了帶來雨水，室外室內溫差有時十分大，有機會令蕁麻疹(又稱風癩)伺機發作，當中尤以幼童影響更大。蕁麻疹風癩極度痕癢甚至出現水腫，都令患者叫苦連天，究竟有何紓緩及治療方法？

蕁麻疹風癩︱蕁麻疹風癩屬皮膚過敏

蕁麻疹是一種皮膚過敏反應，會造成皮膚出現紅色斑塊和瘙癢感，全科醫生陳樂詩指出，蕁麻疹的症狀通常會在數小時內出現，並可持續數天。大多數情況下，它是一種短期的皮膚問題，但在某些情況下可能會演變成慢性蕁麻疹。

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蕁麻疹風癩︱蕁麻疹風癩兩個成因

蕁麻疹通常被視為一種免疫系統反應所導致的皮膚病，有以下兩個狀況：

1.免疫系統因素：蕁麻疹通常是由過敏原如食物、藥物、感染等引發免疫系統的異常反應所致。這些過敏原刺激皮膚中的肥大細胞釋放組織胺等化學物質，造成皮膚發紅、腫脹和瘙癢。

2.皮膚病表現：上述免疫反應的結果就體現在皮膚上，出現特徵性的蕁麻疹症狀，包括紅色斑塊、膨脹等。

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蕁麻疹風癩︱蕁麻疹風癩好發群眾

有些人較易患上蕁麻疹，包括：

1.過敏體質：有遺傳傾向的人容易產生過敏反應。他們的免疫系統異常活躍，對某些物質過度反應，容易引發蕁麻疹。

2.自身免疫疾病：如系統性紅斑狼瘡、甲狀腺疾病等自身免疫疾病，患者的免疫功能紊亂，更容易發展為蕁麻疹。

3.免疫力低下：兒童、老年人、孕婦及某些長期服藥的人群，免疫功能較弱，也更容易出現蕁麻疹。

4.生活方式和環境因素：壓力大、飲食不規律、接觸過敏原等，都可能誘發蕁麻疹的發作。

5.性別差異：研究顯示，女性患蕁麻疹的比例略高於男性，可能與女性的生理特點及免疫功能有關。

當出現蕁麻疹，皮膚會出現紅色、隆起的皮疹，形狀不規則，大小也不一，會伴有強烈的瘙癢感，周圍可能出現輕微或嚴重的水腫，尤其是面部、四肢等部位。

蕁麻疹風癩︱慢性蕁麻疹可歷時數年

急性蕁麻疹常見誘因包括食物、藥物、感染等，引發免疫系統過度反應，症狀通常在數分鐘至數小時內出現和消退。至於慢性蕁麻疹具體原因不明，可能與自身免疫失衡、感染或其他慢性疾病有關，症狀持續6周以上，有時可持續數月或數年。

近日很多幼童出現蕁麻疹症狀，陳醫生指此症存在季節性因素，天氣轉涼或者天氣驟變都有可能引發幼童的蕁麻疹反應。另外，幼兒的免疫系統比較敏感，很容易對食物、藥物、感染等刺激產生過敏反應。一些常見的過敏原，如乳製品、雞蛋、花粉等，都可能引發幼童蕁麻疹。

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蕁麻疹風癩︱嚴重過敏立即求醫

家有蕁麻疹子女，家長可做的是盡量避免小朋友接觸可能引發過敏反應的食物、藥物或環境因素。選擇柔和無刺激的沐浴用品，減少可能引發蕁麻疹的皮膚刺激。可以適量使用抗組織胺軟膏或乳膏，幫助緩解皮膚瘙癢和腫脹。如果小朋友蕁麻疹症狀持續或反覆，可諮詢醫生意見，醫生可以根據具體情況處方具抗過敏藥物或皮質類固醇等緩解症狀。

陳醫生提醒，若小朋友因蕁麻疹出現喉嚨或舌頭腫大呼吸明顯受阻、伴有頭暈、噁心、腹痛等全身性反應，可能是嚴重過敏反應，需要立即就醫。另外患者出現蒼白、虛弱、意識模糊等表現，可能是過敏性休克，需要立即就醫搶救。

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