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端午節好去處｜星光大道美食街、LINE FRIENDS期間限定店曝光　煙火表演及龍舟賽等壓軸上演

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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尖沙咀星光大道即日（8日）起設有美食街及LINE FRIENDS打卡點。（旅發局提供

下周一（10日）是端午節，旅發局在節日前夕開展多項節慶活動，尖沙咀星光大道全新美食街，以及LINE FRIENDS打卡點和期間限定店今日（8日）率先開鑼，一站式滿足市民及旅客「食、買、玩」三大願望；至於重頭戲「香港國際龍舟邀請賽」將於6月15及16日壓軸上演。

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尖沙咀星光大道「嚐味當夏美食街」，即日起至6月16日、每逢中午12時至晚上9時開放

  • 設10個攤檔供應本地特色小食、消暑飲品和甜品，包括應節瑤柱蛋黃鹹肉糉、以端午糉子為靈感的咸蛋奶酥及豆沙煉奶冬甩、特配本地醬園生曬盆鹽的全新口味檸檬茶、加入懷舊小食糖蔥餅元素的咖啡等
  • 期間於6月15至16日舉行「香港國際龍舟邀請賽」，市民可一邊品嘗冰爽滋味餐飲，一邊觀賞賽事

「LINE FRIENDS Hong Kong Summer Chill」打卡位，即日起至7月1日舉行

  • BROWN 、CONY 、SALLY、CHOCO 等一眾LINE FRIENDS角色裝置，以夏日旅遊及龍舟選手造型登場，配合維港為背景，設有7大打卡熱點
  • 設LINE FRIENDS POP-UP STORE 期間限定店，發售多款香港限定紀念品，包括T恤及毛公仔鑰匙扣，以及今年新推出的環保餐具套裝、手機殼、隨身袋等，部分龍舟主題商品如沙灘毛巾及徽章是會場限定

灣仔端午節主題無人機表演將於下周一（6月10日）端午節舉行

海上煙火表演將於下周六（6月15日）龍舟賽首天舉行

  • 上述兩項演出前，下午6至8時將於灣仔海濱免費派發雪糕，每人限取1杯，數量有限，送完即止

香港國際龍舟邀請賽」將於6月15及16日壓軸上演

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