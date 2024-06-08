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十優港姐丨麥明詩偕父親老爺拍廣告被批折墮　Louisa用4個字幽默回應展高EQ

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

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麥明詩與盛勁為。

「十優港姐」麥明詩（Louisa）雖然早已沒當藝人，不過積極經營自己杜交平台當KOL。而父親節將至，在今年3月與盛勁為結婚的麥明詩，在近日與丈夫、老爺及爸爸一同拍廣告，她把片酬給老爺及爸爸時更幽默稱：「有出糧畀兩老」。

有網民大讚兩老交足戲，可是有部分網民卻批評麥明詩稱：「自己想拍廣告就算，唔好拉埋家人」、「老爺都唔放過？好新抱」。

甚至有網民寫道：「真係折墮，嫁咗仲要出嚟賺錢，仲要埋老爺出嚟做埋戲，好好地走去選港姐又入唔到豪門」。對此，麥明詩十分大方，更在個人IG以限時動態公開有關負評的截圖，並僅寫下「貼堂留言」，盡展高EQ。

十優港姐丨麥明詩小時候自覺不及哥哥　麥媽媽用一招令女兒建立自信

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