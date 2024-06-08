  • 27°C
香港時間 : 2024608日 (六) 19:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪被打飛落海堅持親身演出　為求逼真加啞鈴沉落水

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

《家族榮耀之繼承者》

TVB劇《家族榮耀之繼承者》昨晚（6月7日）播出的第20集內，Nana（梁靖琪飾）離奇死亡真相揭盅，殺死Nana的竟是其親生哥哥Brian（羅子溢飾）。

事緣Brian擔心知悉身世真相的Nana爆大鑊影響自己，遂以高浚（林峯飾）做餌引Nana上遊艇講數。

《家族榮耀之繼承者》

情緒激動的Nana，與Brain爭執期間揚言要召開記招公布二人不是姓丘的事實，Brian聽畢一怒之下毆打Nana之餘、更意外地將其推落海。

原本Brian還有少許人性想救回Nana，但一想到個人利益，Brian決定見死不救，同時卻忍不住崩潰爆喊，盡顯人性的悲哀及黑暗面。

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵

《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪親身上陣

劇組日前釋出相關場口拍攝花絮，片段所見，梁靖琪（Toby）由遊艇跌落水的一刻十分驚險、與遊艇的距離驟眼看相當近，令不少網民好奇是Toby親身上陣還是替身。

對此，Toby受訪時透露原本她堅持親身上陣，但卻遭到現場台前幕後阻止：「真係跌落海唔係我，嗰位女仔替身飛身出船邊嗰吓都好驚險，我自己喺側邊睇都有戥佢擔心，但最後個頭跌落海嗰個係我自己。」

她續指：「嗰一幕都拍咗幾耐吓，因為真係要沉落去，拍第一個Take時我浮起咗，第二次拍就加咗啲啞鈴，希望有重量加持可以沉多啲。後尾都唔得，就要由著住潛水衣嘅工作人員潛入水底幫手拉我落去，等我拍出嚟好似真係沉落去咁。」

最新影片推介：鄭則仕專訪

TOPick柴犬追星
神耆小子丨鄭則仕與孻仔同住喜獲好新抱　Kent哥榮升外父唔恨抱孫：我何必介入這些選擇

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
21:00 2024/06/06
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
家族榮耀之繼承者丨佘詩曼健身室「野生捕獲」黎姿　阿佘騷合照：兩個貪靚之人
17:36 2024/05/27
家族榮耀之繼承者丨佘詩曼健身室「野生捕獲」黎姿　阿佘騷合照：兩個貪靚之人
家族榮耀之繼承者丨「戀愛腦」王敏奕大展喊功　獲阿佘點名望再度合作
15:59 2024/06/07
家族榮耀之繼承者丨「戀愛腦」王敏奕大展喊功　獲阿佘點名望再度合作

你可能感興趣

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
21:00 2024/06/06
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
家族榮耀之繼承者丨佘詩曼健身室「野生捕獲」黎姿　阿佘騷合照：兩個貪靚之人
17:36 2024/05/27
家族榮耀之繼承者丨佘詩曼健身室「野生捕獲」黎姿　阿佘騷合照：兩個貪靚之人
家族榮耀之繼承者丨「戀愛腦」王敏奕大展喊功　獲阿佘點名望再度合作
15:59 2024/06/07
家族榮耀之繼承者丨「戀愛腦」王敏奕大展喊功　獲阿佘點名望再度合作
梁靖琪 電視劇 TVB

最高瀏覽

張學友演唱會丨張學友感染RSV取消台北演唱會　醫生：長者感染嚴重可致肺炎心衰竭
張學友演唱會丨張學友感染RSV取消台北演唱會　醫生：長者感染嚴重可致肺炎心衰竭
急症室最長等候時間（06月08日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月08日 時間16:05）
心肺栓塞︱男子突胸悶呼吸困難揭患心肺栓塞 醫生揭1元兇：上班族全中
心肺栓塞︱男子突胸悶呼吸困難揭患心肺栓塞 醫生揭1元兇：上班族全中
食用安全｜海底撈爆食安風波　杯底驚見白色藥丸揭是「二手飲品」
食用安全｜海底撈爆食安風波　杯底驚見白色藥丸揭是「二手飲品」
黃仁勳︱從洗碗工到身家7000億AI教父 黃仁勳一生只愛初戀女友
黃仁勳︱從洗碗工到身家7000億AI教父 黃仁勳一生只愛初戀女友