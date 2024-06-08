家族榮耀之繼承者丨梁靖琪被打飛落海堅持親身演出　為求逼真加啞鈴沉落水

▲ 《家族榮耀之繼承者》

TVB劇《家族榮耀之繼承者》昨晚（6月7日）播出的第20集內，Nana（梁靖琪飾）離奇死亡真相揭盅，殺死Nana的竟是其親生哥哥Brian（羅子溢飾）。

事緣Brian擔心知悉身世真相的Nana爆大鑊影響自己，遂以高浚（林峯飾）做餌引Nana上遊艇講數。

▲ 《家族榮耀之繼承者》

情緒激動的Nana，與Brain爭執期間揚言要召開記招公布二人不是姓丘的事實，Brian聽畢一怒之下毆打Nana之餘、更意外地將其推落海。

原本Brian還有少許人性想救回Nana，但一想到個人利益，Brian決定見死不救，同時卻忍不住崩潰爆喊，盡顯人性的悲哀及黑暗面。

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▲ 《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪親身上陣

劇組日前釋出相關場口拍攝花絮，片段所見，梁靖琪（Toby）由遊艇跌落水的一刻十分驚險、與遊艇的距離驟眼看相當近，令不少網民好奇是Toby親身上陣還是替身。

對此，Toby受訪時透露原本她堅持親身上陣，但卻遭到現場台前幕後阻止：「真係跌落海唔係我，嗰位女仔替身飛身出船邊嗰吓都好驚險，我自己喺側邊睇都有戥佢擔心，但最後個頭跌落海嗰個係我自己。」

她續指：「嗰一幕都拍咗幾耐吓，因為真係要沉落去，拍第一個Take時我浮起咗，第二次拍就加咗啲啞鈴，希望有重量加持可以沉多啲。後尾都唔得，就要由著住潛水衣嘅工作人員潛入水底幫手拉我落去，等我拍出嚟好似真係沉落去咁。」

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