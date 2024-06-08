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爆竊案｜杏花邨住戶過百隻錶等約60萬元財物被盜　警拘7人疑涉同一大廈住戶

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

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警方起回135隻手錶和30件玉石首飾。（警方Facebook直播圖片）

港島東區杏花邨發生爆竊案。警方昨日（7日）以「爆竊」及「處理贓物」罪拘捕4男3女，年齡介乎27至56歲，涉嫌與近日1宗私人住宅大廈爆竊案有關，損失金額約60萬港元，被捕人士現正被扣留調查。

警方表示，7名被捕人士分別報稱無業、裝修工、清潔工及美容師。事發於周三（5日），杏花邨1名住戶報稱單位被人爆竊，損失過百隻手錶、一批玉石手飾及3萬元現金等，合共損失約60萬元。

港島總區刑事調查組及情報組聯手調查，翻看大量閉路電視片段後，鎖定一個本地爆竊團伙，其中兩名賊人於案發當日進入大廈單位後，再會合4名同黨，其中1人更相信是同一大廈住戶。警方昨日在東區及油尖旺區拘捕7人，並搗破團伙用作收藏贓物的住宅和酒店單位，起回135隻手錶和30件玉石首飾，相信已起回所有失物。

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罪案 油尖旺區 東區 杏花邨

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