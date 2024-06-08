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生命鬥士︱突然跌倒腿部持續腫痛揭患骨癌 男生10歲展開抗癌之路激勵勿放棄

兒童健康

發布時間： 10 分鐘前

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安布魯斯積極面對癌症。

馬來西亞古晉1名16歲男生，2018年被診斷患有骨肉瘤（俗稱骨癌），當年確診癌症時年僅10歲，他積極面對癌症病情並踏上抗癌之路，6年間更接受截肢手術保命。捱過重重痛苦後，他希望通過分享對抗骨肉瘤的過程，激勵同路人不要輕言放棄。

綜合馬來西亞傳媒報道，2018年，當時年僅10歲的安布魯斯突然間在學校跌倒，腿部出現持續疼痛及腫脹的現象，其後確診患有骨肉瘤。安布魯斯在2018年6月份展開化療，他的右腿更被切除保命，其後又接受義肢調整手術，經歷4年才完成抗癌治療。

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幸運的是，他的手術獲得了馬來西亞政府的全面資助，其家人經濟負擔的減輕而得以專注於他的康復治療。安布魯斯如今已是中學生﹐並將在明年迎來重要的馬來西亞教育文憑考試。

今年初面臨假肢損壞接受第三次手術

不過，在今年初，安布魯斯在學校上課期間聽到一聲巨響，送院後發現其體內假肢已出現損壞的情況，需要再植入新的植入物。在砂兒童癌症協會介入並提供資助後，他得以及時再進行第三次手術﹐並依據他的成長情況繼續植入新的金屬物。

慶幸相關手術順利完成，安布魯斯如今已經出院，目前已接近完全康復，只需要定期接受物理治療，以適應其新的假體。

接近康復希望能盡快重返校園

馬來西亞傳媒引述據安布魯斯的祖母嫲嫲表示，雖然被癌症折磨，但安布魯斯秉持堅韌且積極的態度，他勤奮地展開身體訓練、並積極參加物理治療課程，希望自己能夠好轉，他計劃在達雅節假期後返回學校繼續求學。安布魯斯的爸爸也呼籲同路人不要輕言放棄，

只要醫生說，我們的孩子還有康復的機會，就請不要輕易放棄。

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