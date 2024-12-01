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UNIQLO創辦人｜黑卡富豪柳井正最愛穿UNIQLO　創辦人從愛打機打牌廢青躍升首富

休閒消費

撰文： Executive Mommy

發布時間： 2 小時前

最後更新： 41 分鐘前

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UNIQLO創辦人柳井正從廢青變身首富，並透露最愛還是穿UNIQLO服飾。

【UNIQLO/優衣庫/柳井正背景/柳井正故事】連鎖服裝品牌UNIQLO創辦人柳井正（Tadashi Yanai）接受《BBC》訪問時表示，公司產品並未使用來自新疆地區的棉花，引起網民爭議。UNIQLO主打平價優質服飾，性價比極高，連有錢人都愛穿UNIQLO而非穿名牌，究竟UNIQLO的產品有甚麼魅力？連柳井正也忠於穿著自家品牌！

UNIQLO故事｜日本有錢人最常穿的品牌

據日媒《LIMO》引述財經作家的統計數據發現，日本持有黑卡（Luxury Card）的主力族群有4大特徵，包括維持運動習慣、不追求名牌最愛穿UNIQLO、重視人際關係、對他人很大方等。

當中指出有錢人共通點是不追求名牌，最愛穿UNIQLO，根據LUXURY CARD詢問持卡人最常穿的服飾品牌，UNIQLO排行榜首，高達42.1％的受訪持卡人表示，比起高檔的衣服，他們更重視衣服的材質舒適度、機能性。

即睇有錢人的4種特性：

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有錢人︱有錢人不愛穿名牌愛穿UNIQLO？ 哈佛期刊揭真有錢人打扮特徵

UNIQLO故事｜創辦人居日本富豪排行榜榜首

UNIQLO是由柳井正創辦，根據《福布斯》今年5月29日發布的日本富豪排行榜，擁有UNIQLO、GU等服裝品牌的迅銷集團董事長兼總裁柳井正再次居首，身家估計約380億美元。

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UNIQLO創辦人｜柳井正年輕時沉迷打麻雀

現年75歲的柳井正生於日本的山口縣的中產家庭，從小衣食無憂。由於家中獨生仔，柳井正被爸爸寄予厚望，但他年輕時不但不喜愛讀書，畢業後也沒有認真工作，更沉迷於打機和打麻雀的生活中。直至他接手家族的小西裝店，由於經營不善，店鋪由最高時6名員工到只剩下一名員工，幾乎結業。

柳井正大受打擊，但他沒有放棄，更決定發奮圖強學習經營之道，不能讓別人看笑話，不能讓爸爸丟臉。柳井正捨棄了父親留下來的西裝手藝及客源，並創立Unique Clothing Warehouse倉儲服裝店（後將品牌名稱改為UNIQLO），從零開始全新設計出休閒服裝，並以平價休閒服裝為定位，首間UNIQLO的分店在1984年於日本廣島開業。

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時至今日，UNIQLO的分店已遍佈全球各地，柳井正更登上日本富豪榜被譽為「日本新一代經營之神」，他曾著書描述自己的營商之道及人生哲學。他在著作《一勝九敗》中便分享自己在經營UNIQLO的經驗，亦提及其中遇到的挫敗及教訓，他認為要不斷改變意味着不斷的嚐試，雖然這有機會帶來失敗，但成功是無數失敗的累積，「人生只求一勝」。

柳井正在另一本著作《永遠懷抱希望》中，再次強調自己不怕失敗，「我的店，今後應該還是會再失敗，但我仍會不怕失敗的繼續挑戰！」

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UNIQLO背景｜UNIQLO名字與香港有關？

日本《讀賣新聞》報道，1984年6月，柳井正的爸爸於日本廣島市中區袋町開設了一間中性休閒服飾店，店內衣服男女都可以穿，並以「獨特的衣服」（Unique Clothes），取店名為「UNIQUE CLOTHING WAREHOUSE」，後來簡稱為「UNI-CLO」。

柳井正在同年9月接任小郡商事社長，1988年3月來香港與香港廠商共同設立公司。不過，負責註冊的承辦人員誤將「UNI-CLO」寫成「UNI-QLO」，結果柳井正不但不把它視為錯誤，反而覺得這名字更厲害，最終決定將錯就錯，回到日本後將全部店名都改為「UNI-QLO」。

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