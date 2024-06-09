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凱特王妃︱凱特王妃為缺席檢閱儀式致函致歉 期望很快回到公眾面前

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【凱特王妃/凱特患癌/英國王室】英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）正在接受預防性化療，確定缺席皇家軍隊檢閲儀式（Trooping The Color），更寫信向今年將向國王查爾斯三世展示旗幟的愛爾蘭衛隊致歉，她在信中稱希望很快回到公眾面前。

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凱特王妃在致愛爾蘭衛隊團長的信中寫道：

能夠成為你們的上校是一項巨大榮譽，我很遺憾今年的上校檢閱無法接受你們的敬禮，「請轉達我對整個軍團的歉意，但我希望很快能代表你們。

信件由愛爾蘭衛隊於6月8日在其社交媒體X發布。愛爾蘭衛隊回覆凱特王妃來信，寫道：「愛爾蘭衛隊收到我們的上校、威爾斯王儲妃殿下的來信，感到非常感動。我們持續祝福王妃殿下早日康復，並致以最深的祝福。」

威廉王子（Prince William）日前出席在英國樸茨茅夫舉行的諾曼第登陸80周年紀念活動，期間與一名百歲人瑞老兵交談，該位100歲老兵維文（Geoffrey Weaving）坐在輪椅上，向威廉問起凱特王妃的近況，「你的太太有好一點嗎？」，威廉彎下腰回答「她越來越好了，謝謝」，指凱特十分希望前來參加活動，又提到她的祖母於二戰時在布萊切利園（Bletchley Park）進行密碼解讀工作的經歷。

凱特王妃於1月完成腹部手術後未有公開露面，直至當地時間3月22日透過影片透露自己患癌，並於2月下旬開始接受預防性化療，消息震驚全球。凱特強調目前身體狀況很好，希望外界能理解他們需要時間、空間和私隱，以完成她的治療。

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