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品牌故事｜手指戳穿鋁蓋飲vs用牙咬穿瓶底飲　益力多官方公開正確飲法

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撰文： Executive Mommy

發布時間： 2 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

李元元曾代言益力多廣告。

【品牌故事/益力多/家事百科/益力多開瓶蓋方法】「益力多，你今日飲咗未?」，益力多一句廣吿對白，令益力多這個品牌深入香港人民心。港人都喜歡飲用益力多，因考慮環保問題益力多不配備飲管，如何打開益力多的瓶蓋卻成為網民討論的焦點，靚媽靚太們，你們是如何打開益力多的瓶蓋飲用益力多呢？

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益力多日本益力多官方開瓶蓋方法

如何正確打開益力多的瓶蓋？日媒《Jタウンネット》報道，研究人員曾經收集了3,113份問卷，了解日本民眾喝益力多的開法，調查中有71.6%受訪者是撕開瓶蓋後飲用，24.3%受訪者是用手指、指甲、牙齒或牙籤戳開洞口後飲用，只有4.1%採用其他飲用方式。

小朋友喜歡用飲管飲用，有人則喜歡咬破瓶底後飲用，哪種才是正確的開瓶蓋方法呢？原來日媒當年的調查出爐後，日本益力多公司公關部因應調查回應正確開瓶蓋方法，他們表示不建議用戳穿洞口再飲用，指應該是撕開鋁蓋後再飲用，這樣既衛生，也不易在飲用時被鋁箔鎅傷唇部。

如何將鋁蓋完整地撕走？日本益力多公司分享小技巧，先將鋁蓋邊緣的裙狀部分全部平整地掀起後，用一隻手握緊瓶身，另一隻手撕開鋁蓋，輕易便可撕開瓶蓋並直接飲用。

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益力多益力多瓶底的沉澱物是什麽？

益力多沉澱物是非乳固形物，內含維生素、蛋白質、鈣和糖等營養物質。由於產品內無添加任何穩定劑，所以底部的少量沉澱屬正常現象，因此飲用前要先搖勻。

益力多益力多可以加熱飲用嗎？

益力多的活性乳酸菌在過高溫度時會失去活性，因不可以用微波爐或者明火加熱。益力多建議如果覺得太冷，建議提早從冰箱取出，請在常溫下放置15至20分鐘後再飲用。

更多乳酸飲品營養分析：【超市大搜查】避高糖陷阱促進腸道健康　10款「非高糖」乳酸飲品名單

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