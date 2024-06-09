美國院校︱ 美國愛因斯坦醫學院永久免學費 揭遺孀因丈夫遺言「做正確的事」捐出78億

▲ 美國紐約阿爾伯特·愛因斯坦醫學院學費全免。

DSE即將放榜，計劃到美國留學的DSE考生，有無考慮過入讀美國紐約阿爾伯特·愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）呢？阿爾伯特·愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）有甚麼吸引，是學費全免，背後更有個感人的行善故事。

愛因斯坦醫學院免學費的故事

美國已故華爾街金融家戈特斯曼（David Gottesman）的遺孀Ruth，今年年初宣布向美國紐約阿爾伯特·愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）捐贈10億美元（約78億港元），用於幫助愛因斯坦醫學院未來所有學生永久免除學費。

綜合外國傳媒報道，93歲的Ruth曾於阿爾伯特·愛因斯坦醫學院任職教授，主要研究學習障礙，有開發篩檢測試和識字計劃。她自1968年起擔任心理教育服務總監，並長期擔任該校董事會成員，目前擔任主席。

Ruth捐贈的資金來自她已故丈夫戈特斯曼的遺產。戈特斯曼生前曾是美國叱吒風雲的投資大亨，是被譽為「股神」的巴菲特(Warren Buffett)的得意門生，二人合作超過60年。

黃仁勳︱身家7000億AI教父黃仁勳愛穿黑皮衣 成功人士共通點：愛穿同款衣服

善款來自丈夫遺產做正確的事

戈特斯曼在2022年離世，他在Ruth不知情下將所有財產全部留給妻子，遺言是她可以去做任何她認為正確的事情。Ruth考慮了很久，才想到真正用途：「我想要資助愛因斯坦醫學院學生，讓他們免學費。」

巴菲特得悉Ruth的捐贈計劃後評價道，「她放棄了一些對她來說並不重要的東西，來改變與她無關的人的生活，隨著時間推移，它的影響將惠及成千上萬的人。」

即睇有錢人的4種特性：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Ruth的10億元是史上第三多的單筆教育捐贈，僅次於億萬富豪彭博(Mike Bloomberg)為母校約翰霍普金斯大學捐贈的18億美元和投資大亨John Doerr夫婦為美國史丹福大學捐贈的11億美元。

黃仁勳︱從洗碗工到身家7000億AI教父 黃仁勳一生只愛初戀女友

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5