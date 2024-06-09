  • 26°C
香港時間 : 2024609日 (日) 13:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國院校︱ 美國愛因斯坦醫學院永久免學費 揭遺孀因丈夫遺言「做正確的事」捐出78億

休閒消費

撰文： Executive Mommy

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

美國紐約阿爾伯特·愛因斯坦醫學院學費全免。

DSE即將放榜，計劃到美國留學的DSE考生，有無考慮過入讀美國紐約阿爾伯特·愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）呢？阿爾伯特·愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）有甚麼吸引，是學費全免，背後更有個感人的行善故事。

湊得輕鬆啲
好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」

愛因斯坦醫學院免學費的故事

美國已故華爾街金融家戈特斯曼（David Gottesman）的遺孀Ruth，今年年初宣布向美國紐約阿爾伯特·愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）捐贈10億美元（約78億港元），用於幫助愛因斯坦醫學院未來所有學生永久免除學費。

綜合外國傳媒報道，93歲的Ruth曾於阿爾伯特·愛因斯坦醫學院任職教授，主要研究學習障礙，有開發篩檢測試和識字計劃。她自1968年起擔任心理教育服務總監，並長期擔任該校董事會成員，目前擔任主席。

Ruth捐贈的資金來自她已故丈夫戈特斯曼的遺產。戈特斯曼生前曾是美國叱吒風雲的投資大亨，是被譽為「股神」的巴菲特(Warren Buffett)的得意門生，二人合作超過60年。

黃仁勳︱身家7000億AI教父黃仁勳愛穿黑皮衣 成功人士共通點：愛穿同款衣服

善款來自丈夫遺產做正確的事

戈特斯曼在2022年離世，他在Ruth不知情下將所有財產全部留給妻子，遺言是她可以去做任何她認為正確的事情。Ruth考慮了很久，才想到真正用途：「我想要資助愛因斯坦醫學院學生，讓他們免學費。」

巴菲特得悉Ruth的捐贈計劃後評價道，「她放棄了一些對她來說並不重要的東西，來改變與她無關的人的生活，隨著時間推移，它的影響將惠及成千上萬的人。」

即睇有錢人的4種特性：

點擊圖片放大
+3
+2

Ruth的10億元是史上第三多的單筆教育捐贈，僅次於億萬富豪彭博(Mike Bloomberg)為母校約翰霍普金斯大學捐贈的18億美元和投資大亨John Doerr夫婦為美國史丹福大學捐贈的11億美元。

黃仁勳︱從洗碗工到身家7000億AI教父 黃仁勳一生只愛初戀女友

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

學費 富豪 大學 DSE

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月09日 時間12:05）
按摩惹禍︱男子按摩後突四肢癱瘓失禁 醫生警告：1個位置絕不能按
按摩惹禍︱男子按摩後突四肢癱瘓失禁 醫生警告：1個位置絕不能按
長沙灣虐兒案｜35歲港媽怒摑7歲女兒被捕　 心理學家教3招正向管教法
長沙灣虐兒案｜35歲港媽怒摑7歲女兒被捕　 心理學家教3招正向管教法
宅男女神丨雲浩影《Dizzy》MV瘋狂自轉變「暈」浩影　Cloud自爆閨房香噴噴【多圖】
宅男女神丨雲浩影《Dizzy》MV瘋狂自轉變「暈」浩影　Cloud自爆閨房香噴噴【多圖】
凱特王妃︱凱特王妃為缺席檢閱儀式致函致歉 期望很快回到公眾面前
凱特王妃︱凱特王妃為缺席檢閱儀式致函致歉 期望很快回到公眾面前