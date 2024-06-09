Celine Dion紀錄片講患「僵硬人症候群」心路歷程　無法根治最嚴重恐肋骨折斷

▲ 國際級樂壇天后Celine Dion不幸患罕見疾病「僵硬人症候群」。」（取自IG）

主唱電影《鐵達尼號》（Titanic）主題曲《My Heart Will Go On》等金曲的國際級樂壇天后Celine Dion，在2022年12月宣布患罕見疾病「僵硬人症候群」（Stiff-person syndrome，簡稱SPS），之後把原本計劃的巡迴演唱會取消專心養病。

SPS是種罕見的神經系統疾病，根據美國國家神經疾病與中風研究所的說法，它會導致肌肉僵硬，以及對噪音、觸摸和情緒困擾的更高敏感性，這些都可能引發肌肉痙攣。而症狀亦會導致患者行走困難，並難以自理日常生活。此病的患病率僅百萬分之一，暫沒多少醫學研究去幫助治療。

國際級天后Celine Dion患罕見病 胞姊透露妹妹病況：已無法控制肌肉活動

▲ Celine Dion主唱電影《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》已成經典金曲。

推出紀錄片《 I Am: Celine Dion》

今年2月，Celine Dion驚喜現身格林美頒獎典禮，是患病後首度在公開活動台上亮相。

而據亞馬遜MGM工作室透露，現年56歲的Celine Dion將於6月25日推出紀錄片《 I Am: Celine Dion》，將於全Prime Video球官方上架，當中記錄她對僵硬人症候群的診斷和治療的心路歷程。

其實在今年1月，當電影計劃首次宣布時，Celine Dion以積極態度面對逆境發文稱：「這最近幾年對我來說是如此的挑戰，從發現我的病情到學習如何與之共處並管理它，但不讓它定義我。隨著恢復我的表演生涯的道路繼續前行，我意識到我有多麼想念它，想念能夠見到我的粉絲。在這段缺席期間，我決定要記錄這部分生活，嘗試提高人們對這種鮮為人知的病症的認識，幫助那些有同樣診斷的人。」

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唱歌時如被勒住喉嚨

在《 I Am: Celine Dion》最新預告片內，Celine Dion表示：「我被診斷出患有一種非常罕見的神經系統疾病，之前我還沒準備好說出來，但我現在準備好了。」

在紀錄片播出前，Celine Dion日前接受NBC電視台節目《Today》主持Hoda Kotb訪問，一代歌后無奈表示：「唱歌時就像有人在企圖勒死你，有人在壓住你的喉嚨般。」然後Celine Dion壓住聲音說：「就像那樣說話，你不能用高音，也不能用低音。」

▲ 曾唱無數金曲的Celine Dion，無奈現時卻不能演唱。（取自IG）

Celine Dion無奈稱，痙攣情況最嚴重時簡直是折磨，稱：「感覺就像，如果我把腳指向，它們就會保持在（那個位置），或者，如果我做飯時，我的手指、我的手就會就位……就會抽筋，然後就像定格一樣，你無法解鎖它們的位置。有時痙攣得嚴重時，它甚至可以令你的肋骨折斷。」

節目預告片播出後，主持人Hoda Kotb指Celine Dion已看過很多個醫生，終於發現病源是她的血流出現問題，而她正在服藥，就算不能完全康復，也希望可以盡量控制惡化程度。

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