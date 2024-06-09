正生書院停辦｜港府斥董事會混淆視聽　無部門拖欠正生會款項

▲ 正生書院。(資料圖片)

正生書院宣布下月7日起停止運作，新任正生會董事會周六(8日)發聲明，指會方銀行戶口的400萬流動資金被警方凍結，又聲稱被政府拖欠工程費用350萬元、社署欠會方60萬元。政府強烈譴責正生會就轄下正生書院暫停運作發出的聲明企圖混淆視聽，強調並無政府部門拖欠正生會任何款項。

政府發言人指，只要正生會2名在逃前董事林希聖和陳兆焯合作，辦好手續更改銀行帳戶簽名等，便可有助解決問題，警方以學生福祉為先，願意全力配合，樂見學校能獲得資金營運。但正生會從4月至今，一直刻意不處理有關事宜，反而顛倒是非，將責任推卸給政府，企圖操弄輿論的行為令人不齒。

此外，正生會至今未能解決自身問題並肩負對員工發放薪酬的責任。對林希聖和陳兆焯2人捲款而逃，不願調撥資金回香港的正生書院，行為卑劣，政府予以強烈譴責。正生書院停運，他們責無旁貸。政府呼籲潛逃者應該早日回港自首，接受調查，並將他們早前挪取的鉅款再次投入正生書院。

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