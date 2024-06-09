品牌故事｜英國偶像歌手大讚「靈丹妙藥」 令港產品牌枇杷膏一夜間紅到國際

▲ Zayn在訪問中提及，川貝枇杷膏特別對聲帶特別好。

英國偶像男團一世代One Direction前成員Zayn Malik最近接受訪問，大方與粉絲分享自己手袋的常備物品，當中竟有港人熟悉的京都念慈菴川貝枇杷膏，令這個歷史悠久的香港品牌一夜之間紅遍國際。身為港人的靚媽靚太們，你們對京都念慈菴川貝枇杷膏有多熟悉呢？

Zayn在訪問中提及，川貝枇杷膏特別對聲帶特別好(ridiculously good for your vocal chords)，自己每次登台演出，幾乎會帶上京都念慈菴川貝枇杷膏。Zayn的訪問令京都念慈菴川貝枇杷膏一夜之間成為國際熱話，京都念慈菴川貝枇杷膏更在馬來新亞、新加坡登上熱門搜尋關鍵字。

京都念慈菴川貝枇杷膏 ｜京都念慈菴川貝枇杷膏品牌故事

京都念慈菴川貝枇杷膏的出現，來自清代的真實感人的孝親故事。清代縣令楊謹侍母至孝，但媽媽久病多年未痊愈，孝廉遍訪名醫，均未奏效。後來，孝廉聽聞神醫葉天士名聲，迎天士回府為母細心診治，葉天士以祖傳秘方治癒楊太夫人。

楊太夫人臨終前囑咐楊孝廉廣製蜜煉川貝枇杷膏造福世人。楊孝廉為紀念母親及葉天士恩澤，便以「念慈菴」之名製膏佈施。楊孝廉去世後，因求藥者日增，其後人便設肆於北京，「念慈菴川貝枇杷膏」也因此冠上了「京都」二字。

適逢民國後戰亂，楊氏後人託付謝兆邦，輾轉由港人謝兆邦擔起念慈菴的鋪號及藥方，1946年在香港設立京都念慈菴總廠有限公司。

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京都念慈菴川貝枇杷膏早年也在美國爆紅、推上《華爾街日報》、包括荷里活男星 Matthew Modine 等不少老外豪言飲用川貝枇杷膏有效止咳、更在網店掀炒賣潮，有外國配音師更用川貝枇杷膏混入「Toddy」酒調製全新口味 Cocktail。

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