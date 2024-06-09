天使綜合症丨鄭俊弘夫婦計劃想生多個　何雁詩表明不捨把兒子送院舍寄宿　

▲ 鄭俊弘、何雁詩與兒子鄭讚廷（Asher）。

【何雁詩/鄭俊弘/天使綜合症】何雁詩（Stephanie）和鄭俊弘（Fred）在6月1日首度公開表示兩歲兒子鄭讚廷（Asher）患有罕見病「天使綜合症」，消息引各界關注。

鄭俊弘夫婦近日接受媒體訪問回憶，二人在去年12月30日得知兒子患「天使綜合症」，直言夫妻二人當時心情沉重，可是鄭俊弘在翌日有演出，仍專業地扮作開心地上台唱歌。

天使綜合症│鄭俊弘何雁詩稱愛兒比自己生命更重要 見Asher有小進步已感欣慰

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

天使綜合症丨感謝朋友鼓勵

鄭俊弘夫婦指，二人在失落過後，便整理情緒積極想辦法如何可以幫Asher解決問題。同時他們感激朋友的支持，何雁詩指好姊妹賴慰玲、陳瀅給予很大鼓勵，而鄭俊弘表示何雁詩的陪伴，就是他最大的精神支柱。

而且夫婦二人更想把力量伸展到同路人互相扶持，辦慈善音樂會盼助「天使綜合症」患者及家人，以及令更多人社會大眾關注此事。

▲ 鄭俊弘夫婦發起慈善騷盼幫助「天使綜合症」患者及親人。

天使綜合症丨Asher對音樂有興趣

何雁詩稱，現在Asher不懂說話和行路，但可以扶住企，但鄭俊弘透露，兒子對音樂有興趣，特別很喜歡敲擊的節奏。同時表示，將安排兒子讀特殊幼兒中心，但何雁詩強調從沒考慮把Asher送到院舍，因為：「我們去旅行去多兩日都掛住他。」

至於會否還想生第二胎，何雁詩直言夫婦一直都有計劃想生多個，但坦言現在會多了顧慮，會問清楚醫生意見，而且夫婦現在忙於籌備慈善演唱會、計劃到美加參與一些天使綜合症的講座等，所以就算要「追多個」，也不是短時間內的事。

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5