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極端天氣｜發展局： 一系列措施加強應對　約1,300人處理應變工作

社會

發布時間： 2 小時前

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每當天文台發出紅色或黑色暴雨警告信號、新界北部水浸特別報告、八號或以上熱帶氣旋警告，渠務署便會即時啟動緊急事故控制中心。

極端天氣情況近年愈趨頻繁，發展局加強應對極端天氣的措施，包括有需要時啟動緊急應變系統，整合、統籌及靈活調配各工務部門承建商的資源，包括人員、機械及裝備。發展局總助理秘書長（工務）黃仲華表示，現時承建商數目已由去年的43個增至66個，涉及約1,300人，確保有足夠資源處理緊急應變工作。

另外，渠務署今年起強化「及時清渠」安排，現時已識別220處容易受垃圾或雜物阻塞而出現水浸的位置，每當收到天文台的暴雨預警，署便會即時調配人手到相關地點巡查和清理。署方又指，在極端天氣下，可調動約160隊緊急應變隊伍、動員約600人處理水浸個案，而渠務署的應急運作基地亦由13個增至超過30個。

在斜坡安全方面，土木工程拓展署因應去年九月暴雨引發山泥傾瀉，令部份唯一往來行車道受阻，各部門已特別巡查約500個通往主要社區或重要民生設施唯一通道旁的政府斜坡，確保斜坡狀態良好。

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