控煙｜盧寵茂：「火車頭」行為較難定義　實際執法或衍生問題

▲ 政府提出10項短期控煙措施，目標於2025年將吸煙率由去年的9.1%降至7.8%。(資料圖片)

政府提出10項短期控煙措施，目標於2025年將吸煙率由去年的9.1%降至7.8%。醫務衛生局長盧寵茂今早(9日)表示，邊行邊吸煙、俗稱「火車頭」的行為較難定義，倘有人行數步停下或原地踏步等，是否屬「火車頭」行為，實際執法時可能出現問題。

至於禁止排隊時吸煙，盧寵茂表示，排隊的概念較易定義，大部分人由幼稚園起開始學習排隊，任何人都知道自己正在排隊，又指會在立法過程將排隊的定義寫得更清晰。他表示，若有人在排隊時吸煙，非吸煙者難以離開，因此禁止排隊時吸煙可以讓其他人遠離二手煙的禍害。

另外，盧寵茂相信，控煙政策不會影響旅客或商務客來港意願，他舉例指新加坡的控煙政策較香港嚴厲，但當地未見受影響。他又表示，社會上非吸煙人士較吸煙者多，相信非吸煙人士會更介意烏煙瘴氣、一地煙頭等。他又說，香港吸引之處包括商業機會、旅遊景點等，認為無煙健康的香港更能吸引旅客。

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