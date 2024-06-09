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正生書院停辦｜新董事會發聲明指被政府拖欠400萬　戶口解凍願售物業

社會

發布時間： 9 小時前

最後更新： 2 小時前

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正生書院。(資料圖片)

正生書院宣布下月7日起停止運作，指原因是銀行戶口被警方凍結，無法支付員工薪金，不過政府指是正生會阻撓撥款。正生會新董事會昨日(8日)發表聲明，反駁稱政府和社署拖欠超過400萬元，又指正生會願意出售物業，但前提是警方解凍戶口。

新任正生會董事會包括主席劉民和及副主席蕭如發昨午發聲明，指現時的正生會董事會所作一切決定，包括暫停正生書院運作，皆基於對實際資金被凍結、拖欠、封堵情況，經出席董事一致議決後的「痛苦、無奈決定」。

近日有質疑正生會流動資金短缺之說，正生會澄清，會方銀行戶口的400萬流動資金被警方凍結、政府拖欠工程費用350萬、社會福利署亦拖欠會方60萬，會方擁有資產物業，亦願以最大誠意出售物業渡過難關，前題是警方解凍會方戶口，讓書院能正常運作。

董事會續指，自事件開始至今，一直積極配合警方調查，並努力解凍相關戶口，以便盡早恢復正常運作，因此不能透露具體調查細節和案情，「在案件調查仍未完結、法庭尚未有判決之際，當局卻屢次單方面譴責會方，令我們百口莫辯。」

聲明提及，新一屆正生會董事會成員來自社會各界，具有廣泛的代表性，而林希聖、陳兆焯在參與去年12及今年4月的正生會新/舊董事交接的董事會後就已經完全辭任正生董事職務。

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