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東張西望何伯丨「新何太」聲稱何伯長住內地不用申報　指香港居住環境差：返大陸發展仲好

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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「新何太」指何伯現在於內地長住。

何伯與「新何太」因上《東張西望》控訴細女取走450萬元資產而成名，何伯夫婦亦愈來愈高調，數次接受《東張西望》訪問外，之後更不斷在網上開直播。

但他們的高調出禍，房屋署署長羅淑佩在6月7日於電台節目表示，留意到有關個案，表明「呢類個案咁高調，當事人自己都咁高調。如果房署不去主動調查，社會都會有聲音質疑唔妥。所以房署一定會做，已經做緊架喇。」

東張西望何伯丨何伯隨時冇屋住要瞓街？　房屋署署長羅淑佩回應被讚做得好

房屋署署長羅淑佩。

對於外界傳聞，指「新何太」已加何伯進入公屋戶籍？羅淑佩表示據她紀錄沒有，惟強調因此何伯不應該在公屋居住，直指何伯不屬於公屋住戶。

而在前日，「新何太」在網上用粗口大罵幸災樂禍的網民稱：「佢哋衰格在我度留言，話恭喜就嚟冇公屋，拍晒手掌，啲人真係衰格黑心。」

同時，她充滿信心表示：「政府房屋署要有有理據先收得返我間公屋，佢哋想錯佢個心，佢哋叫嗰個局長（編注：其實是署長）去查我仲歡迎添呀！」此外，她更霸氣稱：「第日我唔使住公屋，講唔定仲住大屋，我暫時環境差先屈就住公屋㗎咋。」

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「新何太」指何伯長住內地

「新何太」的言論令網民對她進一步反感，更指既然感「屈就」便交出公屋，同時質疑既然她屢次表示真愛何伯，不如把丈夫名加入公屋以示情比金堅。

於是「新何太」再展示她的「戰狼本色」，在昨日（6月8日）於抖音粉絲群組回應網民質疑，她指：「你哋心理唔平衡啦，見我排嗰6、7年就攞到公屋，所以就唔抵得人啦，好多人都係你呢啲人呀，比你仲乜嘢嘅思想都有啦，睇到間公屋好似條命咁，屈就住吓咋，我有條件使住呢啲公屋咁窄？」

同時「新何太」指現時何伯在內地，所以不是在她的公屋單位內長住，可是何伯回港時，是否大部份時間也與她同住在公屋單位內，她沒直接回答，只稱：「唔通過嚟一兩日都要加名？符唔符合先呀？嗰個房屋署，唔喺度長住佢畀唔畀你加名呀？真係搞笑。」

「新何太」經常開直播。

稱在內地發展更好

此外，她更表示以前與前夫住劏房，稱：「我真係焗到我唞唔到氣，好逼好窄，我真係好驚呀！呢度係捱㗎咋，喺香港，呢度公屋又係，咁窄，邊個願住呀如果唔係有困難，經濟唔穩定邊個想住先？」

「新何太」更聲稱計劃與何伯回內地長住，並豪言：「講真，而家不知幾多明星都返內地發展呀，佢知冇？而家大陸好差咩，吓？大陸係絕對嘅好，你哋畀機會我走返大陸發展仲好添呀，我仲多謝你哋添呀！」

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