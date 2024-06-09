中毒性休克症候群｜日本「食人菌」977人感染 醫生：48小時可極速奪命死亡率高達30%

【中毒性休克症候群／食人菌／STSS/甲型鏈球菌／傳染病／病毒/致死率/死亡/致命率/高危人士/飛沫/高燒/喉嚨痛】遊日注意！近期，日本中毒性休克症候群（streptococcal toxic shock syndrome, STSS，俗稱食人菌）病例激增，單計今年，截至本月2日，就已經出現977例感染案例，創下1999年以現有調查方法統計以來的最高數字。據衞生署資料，鏈球菌中毒性休克綜合症致死率達3至7成。有醫生警告，約3成患者發病後會在48小時內死亡，民眾應保持警惕。

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據《讀賣新聞》的報道，日本2023年共有941人罹患鏈球菌毒性休克症候群，但2024年1月至6月2日，已出現977例感染案例，創下1999年以現有調查方法統計以來的最高數字。

東京女子醫科大學傳染病科教授菊池賢表示，目前尚不清楚感染病例暴增的原因，他認為，或與新冠疫情結束後，人與人的接觸增加、民眾對於防疫鬆懈等原因有關。

A型鏈球菌是一種常見的細菌，通常透過飛沫和接觸傳播。感染A型鏈球菌的患者，會出現高燒、四肢腫脹和喉嚨痛等症狀，最快可能在48小時內導致多個臟器衰竭，進而引發休克死亡。

由於鏈球菌毒性休克症候群嚴重時，可能會導致患者四肢壞死，因此也被稱為「食人菌」。鏈球菌毒性休克症候群好發於老年人，而死亡率則高達30%至50%。

東京女子醫科大學傳染病科教授菊池賢表示，目前尚不清楚感染病例暴增的原因，但他認為，這可能與新冠疫情結束後，人與人的接觸增加、民眾對於防疫鬆懈等原因有關。他提醒，若長者手腳上發現小傷口，如香港腳或皮膚龜裂，應立刻進行治療，以達到預防作用。

中毒性休克綜合症由感染A型甲型鏈球菌所致，主要透過人體接觸或飛沫傳播，一般對年長患者風險較高，但近期因而死亡的50歲以下人士有所增加。

據衞生署資料，鏈球菌中毒性休克綜合症（STSS）早期病徵包括高燒、發冷、頭暈、噁心和嘔吐、嚴重肌肉酸痛、及傷口部位疼痛加劇、出現腫脹和發紅；嚴重症狀包括低血壓、心率過快、呼吸急促，甚至出現器官衰竭的情況。兒童感染時，通常只會出現喉嚨發炎等症狀，但30歲以上成人感染時卻容易引發重症，導致肌肉壞死甚至死亡，致死率達3成至7成。

6大高危人士

台大兒童醫院感染科主治醫生黃立民表示，甲型鏈球菌是環境中一直存在的細菌，除飛沫傳染外，若有人碰觸到帶菌患者的口水，再去抓皮膚，此菌就有可能透過皮膚破損深入皮下組織或肌肉。

他指，一般人感染此菌可以用抗生素治療，大多可以康復，但若是幼兒、長者、糖尿病患者、洗腎患者、癌症患者與身上有傷口等身體較虛弱的人，一旦感染容易致命。而大多數一般患者在感染A型鏈球菌後，如在醫療機構獲得妥善治療，致死率都並不算高。

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