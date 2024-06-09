九龍城寨之圍城丨「 陳占一家」首度合體謝票　郭富城透露續集《龍頭》劇情

▲ （左起）莊澄、林峯、蔡思韵、郭富城為《九龍城寨之圍城》謝票。

電影《九龍城寨之圍城》連續38天成為香港單日票房冠軍電影，在昨日（6月8日）港澳總票房衝破9500萬元，在戲中飾演陳占的郭富城、飾演其太太蔡思韵及飾演兒子陳洛軍的林峯，昨日終於一家聚首，與監製莊澄齊到多間戲院與觀眾近距離見面，答謝大家支持。

對於觀眾期望《九龍城寨之圍城》續集《龍頭》及《終章》的開拍，郭富城表示《九龍城寨之圍城》票房及口碑皆好，相信導演鄭保瑞會維持優質故事，期望超越自己，不讓觀眾失望，郭富城說：「劇本應該會寫我和蔡思韵的夫妻感情，以及與古天樂的兄弟情。」

同時，郭富城表示，電影需要傳承，最重要是香港電影好，其胞姊亦因為得悉口碑好而罕有入場觀賞港產片，並大讚戲中所有演員都很出色。

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九龍城寨之圍城丨蔡思韵指占嫂武功最強

至於蔡思韵表示，十分期待有更多演出戲份，她說：「我作為占嫂，有可能是好打的，因為髮廊中表示要幫手的三嬸，都可能是武功最強的一個，亦希望將《九龍城寨之圍城》的票房推到宇宙。」郭富城認同占嫂可能是武功高強，因殺人王看得上眼，一定絕不簡單。

林峯笑言榮幸能與「爸媽」一齊出席謝票，笑說：「我睇完知道爸爸殺人王如此利害，才知道點解陳洛軍是打不死，期待睇《龍頭》想知道爸媽點生我出來。」

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​​​​​​​九龍城寨之圍城​​​​​​​丨小鐵漢​​​​​​​化身殺人王

另外，患了先天性心臟病的小鐵漢Kansas是《九龍城寨之圍城》粉絲，昨日他扮作陳占出席謝票場，並與郭富城、蔡思韵及林峯合照。

小鐵漢爸爸Jayco，在活動後於社交平台寫道：

😭難以形容嘅快樂 · 九龍城寨之圍城 😭 #小鐵漢

今日係城寨父親節，我同小鐵漢Cosplay成殺人王 #陳占 同 #陳洛軍，一日內兩刷 #陳占一家 謝票場😎

好驚喜同好開心MC哥哥邀請我哋兩父子上台一齊玩😱

仲可以同陳占(#郭富城)、 陳洛軍(#林峯)同蘇玉儀(#蔡思韵)零距離接觸同傾計😍 3位哥哥姐姐真係Sweet到爆呀，仲主動同小鐵漢攬攬‼️😍陳占一家終於團圓喇，真係好感動呀😭😭

返到屋企之後，小鐵漢就不停咁同我講"#我老婆真係超靚女呀‼️以後我都要睇佢啲戲‼️😍”(爸爸都覺得蔡思韵好靚女‼️大家記得留意 #九龍城寨之龍頭 #前傳 呀‼️)

爸爸今晚都超開心，因為Aaron係我由細到大嘅偶像‼️爸爸由九歲已經開始鍾意佢㗎喇‼️超開心可以同到自己最愛嘅偶像傾計同握手呀‼️😍😍(爸爸已經決定唔會拎對手套去洗，因為對手套握過郭富城同林峯隻手🤤)

好多謝城寨嘅一班哥哥姐姐，再次畀咗一個一生難忘嘅父親節回憶我倆父子💖 我哋會繼續一有時間就買飛入戲院睇💕 就算落咗畫，都會喺Netflix/Disney+(未知)繼續睇💕因為哩套戲除咗真係好好睇之外，仲充滿住愛，同我倆父子嘅回憶💕👨‍👦

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