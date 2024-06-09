MIRROR成員丨Anson Lo《Hi MIRO！見面祭》感謝神徒不離不棄　教主：我知道有你哋嘅支持

▲ 《Hi MIRO！見面祭》Anson Lo

MIRROR成員逐一與粉絲見面的《Hi MIRO！見面祭》，一連4日在九展舉行，在昨晚（6月7日）由教主盧瀚霆（Anson Lo）與神徒（粉絲暱稱）見面。

Anson Lo除在台上跳唱，以及與神徒玩遊戲外，還送飛吻、派心等。教主更表示：「覺得時間好快過，踏入第5年，回顧返覺得經歷咗好多，你哋仲喺度冇放棄。」

教主坦言，知道追星是一件很花心力、時間及金錢的事：「用盡你哋每個方法，先可以見到我，甚至未必次次可以同我傾到偈，你哋純粹舉牌嗌我個名，純粹只想畀我知道有你哋嘅支持。」

Anson Lo分享每次見到神徒感覺，稱：「每個好真摯同笑咪咪眼神，每次都令我好感動。大家素未謀面，有呢個緣份一齊行咗幾年，你哋係一齊壯大神徒圈其中之一，一齊發掘更多可能性，所以見到你哋開心時，我都好開心。」

結果寵粉的Anson Lo是次見面會做足6個小時，約到凌晨1時50分才散場。

MIRROR成員丨《Hi MIRO！見面祭》呂爵安打頭陣 Edan感謝爵屎：你們這麼愛我

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