端午包糉｜煤氣公司舉辦包糉活動　減輕「留港長者」孤獨感

▲ 煤氣公司與香港基督教服務處舉辦「糉有你心」包糉活動，由義工隊陪伴逾五十位「留港長者」一起包糉歡度端午佳節。

調查顯示近8成「留港長者」因子女移民出現社交孤立情況，近7成更有抑鬱傾向。為支援這群「留港長者」，香港中華煤氣有限公司與香港基督教服務處舉辦包糉活動，由義工隊陪伴逾50位「留港長者」一起包糉，歡聚一堂，共度端午佳節。



本港近年移民人數增加，服務處去年調查顯示，未跟隨子女移民的「留港長者」，社交情況及情緒健康惡化。日前服務處舉辦「糉有你心」包糉活動，由煤氣温馨義工隊陪伴逾五十位「留港長者」一起體驗包糉的樂趣。透過與義工及其他長者互動，讓「留港長者」感受節日的温馨暖意，提升幸福感。獨居的陳婆婆認為包糉活動很熱鬧，「過節時間子女不在香港感覺特別寂寞，今年一大幫人一起包糉有傾有講，感謝義工及同組的老友記一起合作包糉，特別開心。」

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除了煤氣義工隊的節日陪伴，善用科技也有助提升「留港長者」家居安全，以及與海外家人的聯繫。煤氣公司向長者介紹「智醒生活暖萬家」捐贈計劃，為有需要家庭免費安裝智能控制器及智能煤氣錶。智能控制器和智能煤氣錶採用物聯網（IoT）技術，前者可連接用家現有煮食爐，長者可透過手機監察煮食爐情況，隨時隨地遙距緊急關火，並可同時連接多達八部手機，即使子女身處海外，亦可透過手機遙距關閉煮食爐；智能煤氣錶則具備自動報錶功能，免除長者自行抄錶，當探測到家居有不正常的用量或洩漏，更會自動切斷供氣，進一步確保家居安全，以創新科技支援「留港長者」。



另外，「煤氣優惠計劃」也為有需要長者提供支援，減輕他們的經濟負擔，煤氣公司將與服務處合作，協助合資格的「留港長者」申請有關計劃，從不同途徑送上關懷，助他們在社區安心生活。「留港長者」何婆婆7年前已申請「煤氣優惠計劃」，她表示：「計劃可減輕我的日常開支，省下來的錢可以『飲多幾餐茶』，我也介紹給同邨的其他老友記一起參加。」



煤氣公司一向致力援助社會不同社群，尤其是長者的福祉，煤氣公司集團環境、社會及管治總監/集團企業事務總監李健明表示：「服務處推出『社區好幫手 — 支援留港長者服務計劃』，協助他們適應生活轉變及提升生活質素，正正與煤氣公司的理念一致，故我們，希望與服務處繼續合作，從多方面攜手支援『留港長者』，填補社會關愛缺口。」



香港基督教服務處副總幹事（長者、復康及社區）陳頌皓表示：「面對子女移民，『留港長者』重新適應生活轉變，需要各界伙伴同行支持，共同編織社區支援網絡。感謝煤氣公司舉辦是次活動，在佳節送上溫暖。同時，我們致力推動科技加強長者與移民子女的連繫，煤氣公司送贈的智能控制器及智能煤氣錶正是最好例子，讓子女身在遠方亦能照顧父母。」

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