  • 27°C
香港時間 : 2024609日 (日) 18:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

端午包糉｜煤氣公司舉辦包糉活動　減輕「留港長者」孤獨感

社會

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

煤氣公司與香港基督教服務處舉辦「糉有你心」包糉活動，由義工隊陪伴逾五十位「留港長者」一起包糉歡度端午佳節。

調查顯示近8成「留港長者」因子女移民出現社交孤立情況，近7成更有抑鬱傾向。為支援這群「留港長者」，香港中華煤氣有限公司與香港基督教服務處舉辦包糉活動，由義工隊陪伴逾50位「留港長者」一起包糉，歡聚一堂，共度端午佳節。
 
本港近年移民人數增加，服務處去年調查顯示，未跟隨子女移民的「留港長者」，社交情況及情緒健康惡化。日前服務處舉辦「糉有你心」包糉活動，由煤氣温馨義工隊陪伴逾五十位「留港長者」一起體驗包糉的樂趣。透過與義工及其他長者互動，讓「留港長者」感受節日的温馨暖意，提升幸福感。獨居的陳婆婆認為包糉活動很熱鬧，「過節時間子女不在香港感覺特別寂寞，今年一大幫人一起包糉有傾有講，感謝義工及同組的老友記一起合作包糉，特別開心。」

點擊圖片放大
+7
+6

除了煤氣義工隊的節日陪伴，善用科技也有助提升「留港長者」家居安全，以及與海外家人的聯繫。煤氣公司向長者介紹「智醒生活暖萬家」捐贈計劃，為有需要家庭免費安裝智能控制器及智能煤氣錶。智能控制器和智能煤氣錶採用物聯網（IoT）技術，前者可連接用家現有煮食爐，長者可透過手機監察煮食爐情況，隨時隨地遙距緊急關火，並可同時連接多達八部手機，即使子女身處海外，亦可透過手機遙距關閉煮食爐；智能煤氣錶則具備自動報錶功能，免除長者自行抄錶，當探測到家居有不正常的用量或洩漏，更會自動切斷供氣，進一步確保家居安全，以創新科技支援「留港長者」。
 
另外，「煤氣優惠計劃」也為有需要長者提供支援，減輕他們的經濟負擔，煤氣公司將與服務處合作，協助合資格的「留港長者」申請有關計劃，從不同途徑送上關懷，助他們在社區安心生活。「留港長者」何婆婆7年前已申請「煤氣優惠計劃」，她表示：「計劃可減輕我的日常開支，省下來的錢可以『飲多幾餐茶』，我也介紹給同邨的其他老友記一起參加。」
 
煤氣公司一向致力援助社會不同社群，尤其是長者的福祉，煤氣公司集團環境、社會及管治總監/集團企業事務總監李健明表示：「服務處推出『社區好幫手 — 支援留港長者服務計劃』，協助他們適應生活轉變及提升生活質素，正正與煤氣公司的理念一致，故我們，希望與服務處繼續合作，從多方面攜手支援『留港長者』，填補社會關愛缺口。」
 
香港基督教服務處副總幹事（長者、復康及社區）陳頌皓表示：「面對子女移民，『留港長者』重新適應生活轉變，需要各界伙伴同行支持，共同編織社區支援網絡。感謝煤氣公司舉辦是次活動，在佳節送上溫暖。同時，我們致力推動科技加強長者與移民子女的連繫，煤氣公司送贈的智能控制器及智能煤氣錶正是最好例子，讓子女身在遠方亦能照顧父母。」

湊得輕鬆啲
好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

基督教 煤氣 移民 義工 著數優惠 創新科技及應用 中華煤氣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月09日 時間12:05）
按摩惹禍︱男子按摩後突四肢癱瘓失禁 醫生警告：1個位置絕不能按
按摩惹禍︱男子按摩後突四肢癱瘓失禁 醫生警告：1個位置絕不能按
長沙灣虐兒案｜35歲港媽怒摑7歲女兒被捕　 心理學家教3招正向管教法
長沙灣虐兒案｜35歲港媽怒摑7歲女兒被捕　 心理學家教3招正向管教法
宅男女神丨雲浩影《Dizzy》MV瘋狂自轉變「暈」浩影　Cloud自爆閨房香噴噴【多圖】
宅男女神丨雲浩影《Dizzy》MV瘋狂自轉變「暈」浩影　Cloud自爆閨房香噴噴【多圖】
凱特王妃︱凱特王妃為缺席檢閱儀式致函致歉 期望很快回到公眾面前
凱特王妃︱凱特王妃為缺席檢閱儀式致函致歉 期望很快回到公眾面前