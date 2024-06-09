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肺癌｜男子「1症狀」以為小病竟患肺癌 醫生悲嘆：3個月後離世

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【肺癌/癌症/肺癌症狀/肺癌成因/預防肺癌/視力模糊/飛蚊症/癌症警號/眼睛發炎】視力模糊、飛蚊症不容忽視！小心是癌症警訊！台灣一名60歲男子，因視力模糊求醫，檢查發現眼球前房發炎，化驗後赫然是肺癌細胞轉移，但男子並無肺癌相關症狀，最後只撐了3個月就離世。

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據《健康2.0》報道，收治病例的台北榮民總醫院眼科部眼矯型重建科主任黃德光表示，該名60歲男子因視力模糊求醫，檢查發現前房有點紅，進一步化驗確認是肺癌轉移，因已經晚期，男子只撐了3個月就過世。

黃醫生解釋，眼睛的構造由外往內依序是鞏膜、葡萄膜和視網膜。腦部有血腦屏障、眼睛也有血眼屏障，用來保護不被細菌、病毒等入侵。而葡萄膜是血眼屏障的邊陲，因此不管是身體腫瘤的癌細胞或是病菌等，如果能侵犯到葡萄膜，往往就是末期、已擴散全身的情況。

而像肺癌這類癌細胞可能是透過血液跑到葡萄膜，淋巴癌則可能是透過腦脊髓液轉移到葡萄膜。提醒若持續性的視力模糊、飛蚊變多變大、擋到視力、症狀超過1天以上，都要提高警覺，盡快求醫找出原因。

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因

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預防方法

關於預防方法，腫瘤科醫生陸凱祖曾接受訪問指，不吸煙的人若因基因變異引發肺癌，難以預防。因此，定期做篩檢，儘早發現問題仍是最重要的。也可以在日常中避免接觸危險因素，例如自覺地戒煙、避免吸入二手煙，避免長期逗留空氣污染環境、吸入石棉等工業塵埃等。

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