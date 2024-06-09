母子戀︱愛上21歲小鮮肉揚言送車送樓 41歲女富豪霸氣回應質疑：讓他免走彎路

《東張希望》何伯何太惹起全港熱議，老夫少妻註定沒有幸福？內地一名41歲女子，年輕時只顧專心工作並成功創業，事業得意感情失意，直至公司來了1名21歲小鮮肉，她在緣分的驅使下與對方談起戀愛。雖然外界普遍批評「老牛吃嫩草」，但女子卻很得意，且認為姐弟戀反而讓男友免走彎路。

綜合內地傳媒報道，該名女子年輕時從基層做起，將全部心思都放在工作上以追求更好的生活，她的努力也有回報，創業成功並擁有自己的事業。由於工作忙碌，再加上她是「樣貌控」只喜歡帥哥，她事業得意感情卻失意，眼看身邊的好友都結婚生子，41歲的她仍然孤身隻影。

直到一名21歲男性員工進入公司，女子對他一見鐘情，小鮮肉的工作表現也相當優異，更主動討好她甚至展開主追求，兩人最後順理成章拍拖。

女子認為，自己雖然無法嫁給高富帥，但現在自己事業有成，自己能用富婆姿態與小鮮肉拍拖，也是不錯。炫耀自己年輕的男友之餘，她更表示願意為他買車買房，甚至讓他代替自己管理公司。

由於兩人年齡相差甚遠，女方年齡和男方父母親相差無幾，網民們認為女子就是在老牛吃嫩草，不是姐弟戀二是母子戀。面對外界的質疑，這位女子卻不以為然

他（男友）才21歲，不讓他走彎路，姐弟戀也挺好。

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