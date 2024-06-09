  • 27°C
香港時間 : 2024609日 (日) 19:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

母子戀︱愛上21歲小鮮肉揚言送車送樓 41歲女富豪霸氣回應質疑：讓他免走彎路

家事百科

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

《東張希望》何伯何太惹起全港熱議，老夫少妻註定沒有幸福？內地一名41歲女子，年輕時只顧專心工作並成功創業，事業得意感情失意，直至公司來了1名21歲小鮮肉，她在緣分的驅使下與對方談起戀愛。雖然外界普遍批評「老牛吃嫩草」，但女子卻很得意，且認為姐弟戀反而讓男友免走彎路。

綜合內地傳媒報道，該名女子年輕時從基層做起，將全部心思都放在工作上以追求更好的生活，她的努力也有回報，創業成功並擁有自己的事業。由於工作忙碌，再加上她是「樣貌控」只喜歡帥哥，她事業得意感情卻失意，眼看身邊的好友都結婚生子，41歲的她仍然孤身隻影。

湊得輕鬆啲
好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」

直到一名21歲男性員工進入公司，女子對他一見鐘情，小鮮肉的工作表現也相當優異，更主動討好她甚至展開主追求，兩人最後順理成章拍拖。

女子認為，自己雖然無法嫁給高富帥，但現在自己事業有成，自己能用富婆姿態與小鮮肉拍拖，也是不錯。炫耀自己年輕的男友之餘，她更表示願意為他買車買房，甚至讓他代替自己管理公司。

由於兩人年齡相差甚遠，女方年齡和男方父母親相差無幾，網民們認為女子就是在老牛吃嫩草，不是姐弟戀二是母子戀。面對外界的質疑，這位女子卻不以為然

他（男友）才21歲，不讓他走彎路，姐弟戀也挺好。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

結婚 拍拖 富豪 創業

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月09日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月09日 時間16:05）
天使綜合症丨鄭俊弘夫婦計劃想生多個　何雁詩表明不捨把兒子送院舍寄宿　
天使綜合症丨鄭俊弘夫婦計劃想生多個　何雁詩表明不捨把兒子送院舍寄宿　
凱特王妃︱凱特王妃為缺席檢閱儀式致函致歉 期望很快回到公眾面前
凱特王妃︱凱特王妃為缺席檢閱儀式致函致歉 期望很快回到公眾面前
品牌故事｜英國偶像歌手大讚「靈丹妙藥」 令港產品牌枇杷膏一夜間紅到國際
品牌故事｜英國偶像歌手大讚「靈丹妙藥」 令港產品牌枇杷膏一夜間紅到國際
中毒性休克症候群｜日本「食人菌」977人感染 醫生：48小時可極速奪命死亡率高達30%
中毒性休克症候群｜日本「食人菌」977人感染 醫生：48小時可極速奪命死亡率高達30%