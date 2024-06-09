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黃仁勳︱身家7000億AI教父管理黃金法則 要求員工寫email「不能超過6行」

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發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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身家7000億AI教父黃仁勳管理黃金法則。

現年61歲的Nvidia（美：NVDA，英偉達/輝達）共同創辦人兼行政總裁黃仁勳身家逾7,000億港元，居全球第17位，最近成為兩岸三地關注的焦點。黃仁勳的成功離不開他的管理，綜合《Business Insider》、《The New Yorker》報道，黃仁勳每日寫信給員工數量達百封，郵件內容都很簡潔，不會超過6行，讀起來像日本俳句（日本古典短詩）。

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黃仁勳丨黃仁勳工作風格

Nvidia在全球有擁有超過2.6萬名員工，綜合外國傳媒報道，黃仁勳主要用email與員工溝通，他要求員工每週要交工作清單，列出5間處理中的重要事項，而黃仁勳看完後回進行回覆，每天回覆的email數量達百封。

《Business Insider》引述 Nvidia 前員工透露，寄給黃仁勳的email不能太長，因Nvidia信件格式是雙倍行距，每行一句，不超過六行，內容更要簡扼要易懂，避免「TL；DR」，也就是「太長（too long）、沒讀懂（didn't read）。

前員工更表示，黃仁勳回覆員工email時內容也是簡潔有力，往往只有幾個字，有高層形容他的信讀起來類似日本俳句。

除了寫email，黃仁勳還有特殊溝通方式。他常常到基層員工的辦公室，關心基層員工的工作狀況。雖然有員工表示黃仁勳性格反覆無常，且說話很嚴厲，黃仁勳承認自己粗暴語氣可能是無心之失，因為自己的腦子與語言不一致便會容易憤怒。

不過，NVIDIA卻對相關報道拒絕置評。

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黃仁勳丨成功3大秘訣

擁有史丹佛大學電子工程學碩士學位，黃仁勳的成功絕非偶然，他接受訪問時間表示，自己的成功離不開三大秘訣：要求嚴格、完美主義、不易共事。15歲那年，黃仁勳開始在美國連鎖餐廳Denny’s做洗碗工，後來被晉升為服務生，他曾笑稱如果自己還在那工作，將會成為Denny’s的執行長。

黃仁勳強調自己任職洗碗工的這段經歷教會自己謙虛及職業道德，稱Denny’s是自己的職場「母校」（Alma Mater）。過去61年，他接受過多次訪問，無不強調自己熱愛每一份工作，即使做洗碗工，自己也是做最好的洗碗工，

如果你想做非凡的事，那就不會輕鬆，61年來每天都努力工作，沒有比這更重要的事情了！

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