比爾蓋茨書單︱5年研究揭有錢人日花30分鐘閱讀 比爾蓋茨2024年愛書推介

每年至少閱讀50本書的微軟創辦人比爾.蓋茨(Bill Gates),今年5月21日在《GatesNotes》上發布2024年最新閱讀書單和一部電視劇。各位靚媽靚太們,不妨跟住比爾蓋茨的書單,增長自己的見識吧!

蓋茨2024年書單︱《How to Know a Person》中文譯名《深刻認識一個人》

書本簡介:天下文化出版的知名作家大衛·布魯克斯新作《深刻認識一個人》。布魯克斯有感於現代人活在充滿政治對立、缺乏人性的科技世界和裂解的社會之中,彷彿人與人之間失去互相了解的能力,對彼此視若無睹。因此他探究造成這些危機的深層原因,列出三點告訴如何真正了解別人,進而在家庭、職場和生活中締造更深刻的人際關係。

蓋茨2024年書單︱《The Women》暫無中文譯本

書本簡介:作者是由美國作家Kristin Hannah,這是一部以越戰為創作背景的歷史小說,書中講述主角身為部隊護理師,在軍中的創傷經歷,以及回國後,如何與戰爭恐懼和憤怒等情緒對抗的故事。

蓋茨2024年書單︱《Infectious Generosity》 中文譯名《慷慨的感染力》

書本簡介:作者克里斯身為 TED 總裁,寫下這本用全新視角看待慷慨(不限於金錢)的書,透過鼓舞人心的案例,他要分享如何讓慷慨變得具有感染力。

蓋茨2024年書單︱《Brave New Words: How AI Will Revolutionize Education》中文譯名《勇敢的新語彙:人工智慧將如何改變教育》

書本簡介:這本書由教育非營利組織可汗學院(Khan Academy)創辦人兼執行長Sal Khan撰寫,述說AI如何及為何能以更好的方式改變教育。

蓋茨2024年電視劇︱《Slow Horses》中文譯名: 《外放特務組》

電視劇簡介:改編自英國驚悚小說家Mick Herron的系列小說,故事敘述一群任職英國軍情五處(MI5)地下單位「絕望之屋」(Slough House)的特工,儘管職業生涯充滿失敗,但他們仍堅持為國效力。

