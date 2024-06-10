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比爾蓋茨書單︱5年研究揭有錢人日花30分鐘閱讀 比爾蓋茨2024年愛書推介

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撰文： Executive Mommy

發布時間： 52 分鐘前

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比爾蓋茨2024年愛書推介。

每年至少閱讀50本書的微軟創辦人比爾.蓋茨（Bill Gates），今年5月21日在《GatesNotes》上發布2024年最新閱讀書單和一部電視劇。各位靚媽靚太們，不妨跟住比爾蓋茨的書單，增長自己的見識吧！

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好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」

蓋茨2024年書單︱《How to Know a Person》中文譯名《深刻認識一個人》

書本簡介:天下文化出版的知名作家大衛·布魯克斯新作《深刻認識一個人》。布魯克斯有感於現代人活在充滿政治對立、缺乏人性的科技世界和裂解的社會之中，彷彿人與人之間失去互相了解的能力，對彼此視若無睹。因此他探究造成這些危機的深層原因，列出三點告訴如何真正了解別人，進而在家庭、職場和生活中締造更深刻的人際關係。

有錢人︱要成為有錢人有公式可跟？ 5年研究揭有錢人日花30分鐘做的4件事

蓋茨2024年書單︱《The Women》暫無中文譯本

書本簡介：作者是由美國作家Kristin Hannah，這是一部以越戰為創作背景的歷史小說，書中講述主角身為部隊護理師，在軍中的創傷經歷，以及回國後，如何與戰爭恐懼和憤怒等情緒對抗的故事。 

蓋茨2024年書單︱《Infectious Generosity》 中文譯名《慷慨的感染力》

書本簡介：作者克里斯身為 TED 總裁，寫下這本用全新視角看待慷慨（不限於金錢）的書，透過鼓舞人心的案例，他要分享如何讓慷慨變得具有感染力。

有錢人︱有錢人不愛穿名牌愛穿UNIQLO？ 哈佛期刊揭真有錢人打扮特徵

蓋茨2024年書單︱《Brave New Words: How AI Will Revolutionize Education》中文譯名《勇敢的新語彙：人工智慧將如何改變教育》  

書本簡介：這本書由教育非營利組織可汗學院（Khan Academy）創辦人兼執行長Sal Khan撰寫，述說AI如何及為何能以更好的方式改變教育。  

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蓋茨2024年電視劇︱《Slow Horses》中文譯名： 《外放特務組》

電視劇簡介：改編自英國驚悚小說家Mick Herron的系列小說，故事敘述一群任職英國軍情五處（MI5）地下單位「絕望之屋」（Slough House）的特工，儘管職業生涯充滿失敗，但他們仍堅持為國效力。 

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