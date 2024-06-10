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時尚速報｜Bobbi Brown夏日新「粧」備　加入維他命的底霜+粉餅

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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正所謂女為悅己者容，常言賺女人錢最是容易，或許就是這個原因，美容品牌每個月都會有全新產品推出，這方面於市場上有一段歷史的Bobbi Brown當然深明此道，一開始踏入6月就已經有不少新產品面世，今次在產品上更突破性加入維他命。

維他命營養底霜

據說這一瓶維他命營養底霜在全球市場上每10秒便售出一瓶，或許這是宣傳技倆，但無可否認的它的成分的確結合保濕霜和粧前底霜的功效，當中包括可以使皮膚水潤光滑的透明質酸鈉、有助於淡化因日曬造成的黑斑的維他命C、有助對抗自由基的抗氧化劑包括維他命E和β胡蘿蔔素和能促進皮膚的新陳代謝的酵母精華等。讓化粧的第一步都可以滋養肌膚。

維他命輕透定粧粉餅。（$445/圖片品牌提供）

維他命輕透定粧粉餅

全新的維他命輕透定粧粉餅蘊含維他命B5及水活細緻粉末科技，使用後能平衡肌膚水油比例，仿如在肌膚上產生一層難以察覺的薄紗，整天保持零油光，使用7天後肌膚變得更柔嫩保濕。

輕感霧光胭脂。（$310/圖片品牌提供）

輕感霧光胭脂

全新輕感霧光胭脂呈柔和霧面質感，容易暈染，同時加入珍珠粉末為胭脂帶來微光效果，塗抹後令臉頰泛起自然紅潤光澤。多達15種的顏色選擇，色澤由柔和到鮮艷大膽，為女士提供不同的粧容效果。

晶鑽豐盈護唇精華。（$330/圖片品牌提供）

晶鑽豐盈護唇精華

晶鑽豐盈護唇精華既可單獨使用，滋潤雙唇，亦可作為唇粧修飾，它蘊含植物油及透明質酸混合滋潤配方，保濕長效24小時和帶來亮澤豐盈效果，從Bare Guava到Bare Plum，備有10種顏色選擇，要營造夏日粧容容絕對不可以少了它。

產品查詢：2111 3912

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