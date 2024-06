香港小姐丨謝嘉怡哀痛悼念拳王堂兄 　Lisa：你永遠活在我們心中

▲ 謝嘉怡發文悼念堂兄Andrew Tham。

2020年香港小姐冠軍兼最上鏡小姐謝嘉怡(Lisa)近年愛上打泰拳,原來她的堂兄Andrew Tham是西洋拳高手,乃蘇格蘭職業拳擊冠。

可是,謝嘉怡在昨日(6月9日)於社交網悲痛公布堂兄Andrew Tham離世噩耗。據外國傳媒報道,Andrew Tham於6月6日騎電單車在英國Lenziemill Road附近的公路與一部私家車相撞,受重傷的他於3日後離世。

謝嘉怡悼念堂兄

謝嘉怡在個人社交平台上載數張由小時候至長大與堂兄的合照悼念,發表悼念文表示掙扎是否在網上公開此私人事,大嘆自己只是普通人,對失去最有趣和最善良的堂兄感到非常傷心,並回憶與堂兄一起經歷了28年的美好回憶,包括每年的生日派對、一起在公園追狗,以至堂兄教她打拳等。

最後,謝嘉怡表示:「To one of my favourite mixed cousins Andrew, you will always be missed and forever be the Scottish champ.(給我最親愛的Andrew,你永遠活在我們心中,永遠也是蘇格蘭冠軍)」

外國不少與拳擊相關的IG專頁亦有講Andrew Tham離世的消息,大批網民紛紛留言悼念。

