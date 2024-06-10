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香港小姐丨謝嘉怡哀痛悼念拳王堂兄 　Lisa：你永遠活在我們心中

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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謝嘉怡發文悼念堂兄Andrew Tham。

2020年香港小姐冠軍兼最上鏡小姐謝嘉怡（Lisa）近年愛上打泰拳，原來她的堂兄Andrew Tham是西洋拳高手，乃蘇格蘭職業拳擊冠。

可是，謝嘉怡在昨日（6月9日）於社交網悲痛公布堂兄Andrew Tham離世噩耗。據外國傳媒報道，Andrew Tham於6月6日騎電單車在英國Lenziemill Road附近的公路與一部私家車相撞，受重傷的他於3日後離世。

香港小姐｜謝嘉怡晒三代同堂合照超溫馨　港姐冠軍承繼母親美人基因

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謝嘉怡悼念堂兄

謝嘉怡在個人社交平台上載數張由小時候至長大與堂兄的合照悼念，發表悼念文表示掙扎是否在網上公開此私人事，大嘆自己只是普通人，對失去最有趣和最善良的堂兄感到非常傷心，並回憶與堂兄一起經歷了28年的美好回憶，包括每年的生日派對、一起在公園追狗，以至堂兄教她打拳等。

最後，謝嘉怡表示：「To one of my favourite mixed cousins Andrew, you will always be missed and forever be the Scottish champ.（給我最親愛的Andrew，你永遠活在我們心中，永遠也是蘇格蘭冠軍）」

外國不少與拳擊相關的IG專頁亦有講Andrew Tham離世的消息，大批網民紛紛留言悼念。

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