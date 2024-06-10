壓力煲爆炸｜婦人用壓力煲烚糭突爆炸 右眼被炸傷揭1原因惹禍

▲ 端午節婦人用壓力煲烚糭突爆炸

【端午節/糭/壓力煲/高壓鍋爆炸/眼炸傷】端午節不少人都會吃糭應節，但並非每個煲都適合加熱糭。廣東揭陽一名婦人在家中用壓力煲（高壓鍋）加熱糭時突發生爆炸，廚房抽油煙機炸毀跌落地，現場一片狼藉。另溫州一名婦人日前用壓力煲烚糭亦發生爆炸，導致右眼被炸傷，傷口長達15cm。

有網民日前在社交平台分享影片，稱家中長者用壓力煲煮糭時突發生爆炸。從影片顯示，身穿紅衣婦人在廚房檢查糭子加熱，準備離開時，壓力煲突爆炸，瞬間冒出白煙，婦人嚇得立即躲避，原本放在灶台的幾個鍋具均跌落地面；幾秒後，整部抽油煙機也從牆上跌落地面。家中灶台和抽油煙機受損，幸無人受傷。該網民稱，家人並非首次用壓力煲煮糭，從未發生過同類事件，疑是壓力煲太舊，導致爆炸。

此外，溫州一名61歲婦人，家中用壓力煲煮糭子時，因糭子的飯粒堵塞排氣孔導致爆炸，面部及全身多處炸裂傷伴有多處出血，家屬立即送院搶救。右眼和右肩胛骨都受傷，最嚴重的是右眼，傷口長達15厘米，視力消失。

事件引起大批網民熱議，大批網民直呼恐怖，有網民直言不敢使用壓力煲；有網民猜測或是片中長者使用不當導致爆炸，可能是塞太多糭子所致。

7大安全使用貼士

消委會指出，本港過往亦曾發生懷疑因使用不當而導致的壓力煲爆炸意外，因此必須小心使用，確保安全。

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