繁花劇透丨第5集劇情預告　三羊牌上市櫃檯冷清阿寶操作逆轉大局

▲ 《繁花》

由王家衛監製及導演，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、鄭愷主演劇集《繁花》，第5集講到汪小姐的同事梅萍看到汪小姐風光，心中不滿。

第6集 （10/6）

阿寶首次到至真園包間吃飯，包間的最低消費不便宜，阿寶卻只點了兩碗乾炒牛河，臨走留下一句“至真園開不過三個月”，李李聽了並沒有生氣，反倒送阿寶一件禮物。阿寶拆開包裝，心中一緊，他與范總合作品牌竟然出了假貨。

阿寶在至真園吃乾炒牛河的消息，又給至真園帶了一撥話題。

夜東京小分隊對此議論紛紛，玲子卻不以為然，表面越風光的往往也跌得最快，她在乎的是細水長流。

蔡司令把發根兒子阿四帶到小樂惠飯店，那是阿寶帶領股票艦隊賺錢發家的地方。名為「艦隊」，其實都是拖家帶口的普通男女，跟著阿寶炒股賺錢補貼家用。

阿寶交給阿四一份土地使用證，這是他和發根在世時賺的。阿寶說日後有機會定與阿四合作。范總和阿寶合作的三羊牌提前上市。

一卡車三羊運到夜東京存放，阿寶讓玲子不要打這批貨的主意，玲子嘴上答應，暗中派小和尚去三羊櫃檯打探。

上市前夕，范總四處找不到阿寶，頓感自己是冤大頭。

三羊牌上市當天，櫃檯冷清。眼看范總崩潰，阿寶的操作逆轉大局。

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