  • 31°C
香港時間 : 2024611日 (二) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

繁花劇透丨第6集劇情預告　三羊牌上市櫃檯冷清阿寶操作逆轉大局

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/06/10 11:25

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

《繁花》

由王家衛監製及導演，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、鄭愷主演劇集《繁花》，第5集講到汪小姐的同事梅萍看到汪小姐風光，心中不滿。

第6集 （10/6）

阿寶首次到至真園包間吃飯，包間的最低消費不便宜，阿寶卻只點了兩碗乾炒牛河，臨走留下一句“至真園開不過三個月”，李李聽了並沒有生氣，反倒送阿寶一件禮物。阿寶拆開包裝，心中一緊，他與范總合作品牌竟然出了假貨。

阿寶在至真園吃乾炒牛河的消息，又給至真園帶了一撥話題。

夜東京小分隊對此議論紛紛，玲子卻不以為然，表面越風光的往往也跌得最快，她在乎的是細水長流。

蔡司令把發根兒子阿四帶到小樂惠飯店，那是阿寶帶領股票艦隊賺錢發家的地方。名為「艦隊」，其實都是拖家帶口的普通男女，跟著阿寶炒股賺錢補貼家用。

阿寶交給阿四一份土地使用證，這是他和發根在世時賺的。阿寶說日後有機會定與阿四合作。范總和阿寶合作的三羊牌提前上市。

一卡車三羊運到夜東京存放，阿寶讓玲子不要打這批貨的主意，玲子嘴上答應，暗中派小和尚去三羊櫃檯打探。

上市前夕，范總四處找不到阿寶，頓感自己是冤大頭。

三羊牌上市當天，櫃檯冷清。眼看范總崩潰，阿寶的操作逆轉大局。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
21:00 2024/06/06
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
家族榮耀之繼承者丨「戀愛腦」王敏奕大展喊功　獲阿佘點名望再度合作
15:59 2024/06/07
家族榮耀之繼承者丨「戀愛腦」王敏奕大展喊功　獲阿佘點名望再度合作
家族榮耀之繼承者丨羅子溢形容新劇角色「喪盡天良」　梁諾妍乳腺炎投訴洪永城：唔幫手
16:16 2024/05/12
家族榮耀之繼承者丨羅子溢形容新劇角色「喪盡天良」　梁諾妍乳腺炎投訴洪永城：唔幫手

你可能感興趣

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
21:00 2024/06/06
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
家族榮耀之繼承者丨「戀愛腦」王敏奕大展喊功　獲阿佘點名望再度合作
15:59 2024/06/07
家族榮耀之繼承者丨「戀愛腦」王敏奕大展喊功　獲阿佘點名望再度合作
家族榮耀之繼承者丨羅子溢形容新劇角色「喪盡天良」　梁諾妍乳腺炎投訴洪永城：唔幫手
16:16 2024/05/12
家族榮耀之繼承者丨羅子溢形容新劇角色「喪盡天良」　梁諾妍乳腺炎投訴洪永城：唔幫手
電視劇 TVB

最高瀏覽

中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
張致恒一家丨雯雯冇錢交租交水費　罵丈夫Steven大食懶：唔會再受你氣
張致恒一家丨雯雯冇錢交租交水費　罵丈夫Steven大食懶：唔會再受你氣
急症室最長等候時間（06月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月11日 時間12:05）