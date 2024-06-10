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香港小姐丨樊亦敏健康問題令多段感情告終　仗義助劉家輝追討財產：我唔敢居功　

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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樊亦敏接受《星光背後》主持人梁泰來（左）訪問。

1991年參選港姐奪「最上鏡小姐」入行的樊亦敏，近年憑處境劇「三太」一角入屋，更首奪「最受歡迎電視女角色」。最近，她接拍喜劇《神耆小子》夥拍影帝鄭則仕演女主角「洪玫瑰」。

樊亦敏接受商業一台《星光背後》主持人梁泰來專訪，憶述選港姐入行後，如何面對患上免疫系統病，導致甩髮及嚴重過敏的長期困擾。原來，健康問題除影響樊亦敏的事業，更導致她多段感情無法開花結果。

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樊亦敏在《神耆小子》與影帝鄭則仕合作。

參選港姐眼界大開

現年53歲的樊亦敏在選港姐前，約16歲已拍下經典檸檬茶廣告，後來赴日本留學於暑假期間參選港姐，她坦言沒想過入行做明星，只是應母親的要求參選，稱：「因為我細個自閉，唔識同人講野，阿媽思想比較前衛，想我學習同人相處。」

賽前獲封大熱，最終只摘「最上鏡小姐」，三甲不入敗給郭藹明、周嘉玲及蔡少芬，她說：「攞到最上鏡之前我諗過係冠軍㗎！入到三甲當然好，入唔到都冇辦法，當年參選港姐令我眼界大開，又可以跟郭富城、黎明去瑞士拍外景。」

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直認曾與圈中人拍拖

對於外間指，參選港姐會有不少富商追求，樊亦敏當選後亦曾被指與已故羅姓富商交往，她回應說：「參選港姐會接觸較多廣告商，而這些廣告商，大多是經濟地位比較好，因為我未婚，啲人見到我成日同呢啲人食飯，就會有緋聞嫌疑，都唔可以怪人。但你話富商，坦白講，我識好多人經濟能力都唔錯，但都係朋友，你見我到而家都好努力工作！」

從TVB到內地發展，樊亦敏先後傳過同吳京及何寶生拍拖，節目中，她直認過往戀情包括圈中人，稱：「我的確有同圈中人拍過拖，都係正常男女互有愛意，都會正常計劃是否組織家庭。」

樊亦敏近年成功修身被封美魔女。（經濟日報圖片）

健康問題影響姻緣

原來樊亦敏這些圈中戀情，最終無緣開花結果，某程度上也與其自身健康問題有關，稱：「先唔好講對方係邊個或者嚟自邊個圈，兩個人在一起係一門學問，再加上我識到的另一半都好奇怪，都有共通點，不是家中的獨子，就是屋企長子。」

她續指：「響我果代，社會風氣認為佢地要負責傳宗接代。但由於我身體唔好，生小朋友會有問題，甚至係非常之難做到，亦因我身體狀況難生小朋友，畀唔到對方想要嘅嘢，我會諗，佢係咪會有其他選擇呢。始終結婚唔止兩個人，係兩個家族嘅事。」

樊亦敏現在享受自由自在的單身貴族生活。

仗義幫助劉家輝

談及對戀愛的體悟，現時單身的樊亦敏表示十分隨緣，比起感情關係，她直言更重視自己對社會的貢獻，稱：「唔覺得冇伴侶係遺憾，反而可惜自己冇足夠時間同資源為社會做多啲嘢。」

事實上，她的俠義事蹟亦導致過不少緋聞，事緣早年樊亦敏仗義為中風癱瘓的劉家輝追討逾百萬財產，事件曝光後，亦曾被外間揣猜二人關係。

對此樊亦敏說：「最初啲人以為我一定同師傅有啲嘢，你先會走去幫佢，好難怪人，有啲人真係會咁諗嘢。而家事實證明，我唔一定係師傅邊個先會幫佢，成為呢件事嘅焦點係意外，純粹有一大班朋友幫手，當中有律師、醫生，只有我一個係圈中人，就變成焦點，成件事我唔敢居功。」

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