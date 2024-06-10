按摩惹禍｜30歲港男遊泰按摩lock頸 回港頭痛眼盲揭頸動脈撕裂

不少港人喜歡按摩，但按摩師手法不當，後果會很嚴重！本港腦神經外科專科醫生黃秉康曾分享案例，一名年輕港男遊泰國曼谷時幫襯按摩，被按摩師「lock頸」，返港後一星期不但頭痛不止，其中一隻眼更突然失明，最終通過影像檢查才發現是頸動脈撕裂。

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腦神經外科專科醫生黃秉康分享，一名年約30歲的男子，對方因肌肉損痛，而於曼谷外遊時進行「lock頸」按摩，當晚雖有頭痛、頸痛及頭暈等不適，但他未意識到情況嚴重，之後數日繼續四處吃喝玩樂，甚至潛水。直到返港一星期後，男子仍持續頭痛、頸痛，其中一隻眼更突失明，始覺事態嚴重。輾轉求醫不同專科醫生，最終經磁力共振掃瞄，才發現頸動脈撕裂。黃醫生稱：

按摩時會按頸，按肌肉通常是沒問題，但一旦按到某些位置便要小心，因為頸下面有頸動脈，供血給大腦，這些血管受損的話，許多時患者初期病徵並不明顯。

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黃醫生指出，當發現病人血管撕裂後，需立即以微創手術導入支架為病人血管作修補，令病人的大腦重新恢復足夠的血液供應。他又指那名男病患其實已算非常幸運，雖然視力仍然受損，但至少未去到嚴重中風的地步。

對於血管撕裂治療方式，黃秉康補充，除了手術以外，醫生亦會因應病患情況，採取不同治療。他指情況不是太嚴重，血管仍可供血的話，醫生一般會用藥物治療及複檢，以肯定血管是否可以自我修復。

推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

林醫師續指，如果本身有頸椎病或骨刺多，推拿時更就著特定痛點而不斷大力按壓，可能會弄巧成拙，「很多人以為越痛的地方，越要大力及持續按壓，但其實未必，尤其是頸椎附近的肌肉，太接近椎動脈，用力不當反而可能招致椎動脈撕裂，而如果本身曾經試過輕中風，更可能會誘發另一次中風。」

想享受按摩推拿，但又不想招致腦中風，林醫師建議大家要留意以下3大要點：

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