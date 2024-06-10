正能量｜憑設計卡通角色開拓商機　大馬港片迷圓夢夥香港明星合作

▲ BBB的創作者洪明良與他的創作產品作，問Dylan 波士熊的原型是否他自己？他笑稱團隊的確覺得波士熊有好多他的影子。（王茵芸攝）

來自馬來西亞的企業家洪明良（Dylan），是Safe Tree 私人有限公司的創辦人。他與團隊創作的Bear Boss Buddies（BBB）角色生動可愛，每個角色都有鮮明的個性，深受馬來西亞和東南亞地區粉絲的喜愛。而喜愛香港電影和電視劇的他，近年更有機會開始與香港電影公司的合作，創作出獨一無二的電影周邊產品，將其熱愛化成商機。

洪明良創業前在服裝公司打工，負責A&P（Advertising & Promotion）部門，當時該公司已取得迪士尼授權的童裝生產。

Dylan感覺到這門生意的潛力，曾想過取得其他授權來經營產品，但轉念一想，既然所花的心血和時間相若，何不創作一個屬於自己的品牌？於是在一輪市場調查後，組建了自己的團隊，於2009年創立自家品牌。品牌至今，團隊仍然一直維持只有4個人。

▲ Dylan對於有機會與香港電影合作，表示非常開心。（取自BearBoss_Buddies FB）

撑過創業困難期

由他們創立的BBB共有波士熊、貓、馬來貘等8個角色。問Dylan自己最喜歡哪個角色？他說最喜歡的是Bear Boss（波士熊）、Mao（寵物貓）和 Hapimo（馬來貘），但根據市場統計，最受歡迎的3個角色則分別是波士熊、Pocotee和Mao。約7年前，馬來西亞保護馬來貘的組織聯絡他，希望幫忙宣揚保育。

Dylan深感自己公司既然有所成就，應該對社會做出貢獻，便答應創造了馬來貘Hapimo，希望帶給大家歡樂。

Hapimo其中一個表情圖的造型身披紅色披風，寓意牠化身超人，保護瀕臨絕種、唯一生活且現存在亞洲的貘！馬來貘黑白相間的毛色，更容易令人聯想到同樣珍貴的大熊貓。

▲ 親手為甄子丹送上《#天龍八部之喬峰傳 Fans Art by BearBossBuddies 》畫作。（取自BearBoss_Buddies FB）

他分享，投資自創品牌的第4年是最艱難的時刻，因投入了大量的時間和金錢卻看不到前景，當時的確有想過放棄。 「但現在回頭看，那4年的經歷和經驗塑造了現在的我和團隊。」Dylan說。

他問過身邊許多朋友的意見，大家一致提議他堅守下去。最後Dylan選擇了香港作為發展地區。但為何選擇香港？「因為從小到大都隨家人看TVB節目，哥哥則喜歡看玉郎漫畫，漫畫隨書會附贈電影海報，我非常喜愛阮大勇的畫風，自此奉他為偶像。」

被成龍賞識而圓夢

他曾捧着計劃書去找馬來西亞的電影發行商，卻屢屢被拒絕。直至2013年成龍《新警察故事》在馬來西亞上映，電影公司決定讓Dylan負責在馬來西亞記者會上的Fans Art畫展，他更邀請其他畫家一齊參與展覽。

Dylan憶述︰「當時成龍在現場問展覽是誰負責的，所有人誤以為他是要責難，大家方向一致地指向我！」他笑說當時緊張到冒冷汗，豈料成龍說︰「我要請你、你的團隊和這裏所有畫家來我的生日會。」當時正是Dylan創立公司的第4年，這一刻成為他事業的轉捩點。

▲ 今年成龍生日期間，Dylan剛巧在同一個城市出差，更專程為大哥送上生日驚喜。（取自BearBoss_Buddies FB）

翌年1月，他來香港參展，之後4月去了成龍的生日會，不久接到了另一位偶像吳君如《十二金鴨》電影的合作邀請，自此開始了與香港電影的合作。

雖然每次合作都需要花費約一個月時間，Dylan說非常開心他的作品和多年努力終於得到肯定，當中最難忘當屬為《十二金鴨》和《飯戲攻心 2》設計產品，更許下願望，希望每年都可以接到賀歲片的合作邀請。

自小喜歡港片的他，明星偶像包括古天樂、吳君如、張家輝、梁家輝、王菲、張學友等。現時因工作關係，有機會跟他們見面時，並可以把偶像畫成作品，故特別開心。Dylan的畫作分可愛風和真實風，他說最難在於如何在保留自己的創作風格，同時要突出該藝人的外貌特點，兩者之間要取得平衡。

Dylan分享︰「有些比較突出的面部特徵，如劉德華的鼻子，當然比較容易畫。相對來說，畫女藝人會比較在意她的外表，下筆時不可太誇張她們的表情或特徵。」

▲ 今年2月在香港出席《飯戲攻心2》的首映禮，並親自贈送非賣品「限量迷你人氣偶包包」給導演陳詠燊及各位演員。（取自BearBoss_Buddies FB）

遇挫折要懂變通

目前，Dylan的工作重心放在策劃、創意和與客戶溝通，他坦承與成龍和吳君如合作的經驗，令他與其他客戶洽談時會較容易成功。Dylan自認是個電視電影迷，尤愛香港電影。Dylon感慨說，疫情前他們本已入圍了一直夢想的「亞洲授權業大獎2020」（The Asian Licensing Award），入圍名單包括可口可樂、迪士尼大企對，無奈因疫情影響無法出席頒獎禮。

談到管理公司的心得，Dylan表示︰「不要因為當前環境拒絕你，就否定自己的能力。當然也不可太過自我，要時常檢討。如果事業遇到挫折，首先要分析自己的運作模式是否正確，能否配合當今市場。如果正確，請堅持。但若環境無法接受自己的作品，可以嘗試跳到其他圈子，我在馬來西亞亦遭到很多拒絕，但來到香港卻很快被接受。」

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Dylan指，香港容易接受新創意，但馬來西亞比較保守，只有在香港或其他地方證明可行的東西，大馬人才會接受；另一方面，香港步伐較快、交談也較直接。 大馬人則婉轉得多，不會直接指出需要修改的地方，但Dylan覺得這樣只會拖慢工作進度，他就比較接受香港人的工作方式。

他坦言，希望香港愈來愈多熟悉和喜愛BBB的朋友，更會為香港人努力創作更多有廣東話的表情包，雖然現時香港粉絲只能透過郵寄方式購買產品，但他期待不久可以在香港市面上見到這些可愛的商品。

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