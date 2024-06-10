台灣旅遊｜高雄藝術精品酒店輕奢享受　矜貴沖涼用水奄尖客都服晒

▲ 客房的落地玻璃窗令房間採光極好，窗邊可俯瞰市景的浴缸更是非試不可。（王茵芸攝）

晶英酒店（Silks Place）為晶華國際酒店集團於2008年2月成立的全新品牌，目前有5個據點︰太魯閣晶英酒店、蘭城晶英酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅及高雄晶英行館。晶英國際行館（ SILKS CLUB）則為晶華麗晶酒店集團和御盟集團合作經營的飯店。行館於2017年11月開幕，於2020年獲得美國「繆思酒店大獎 」（MUSE Hotel Awards），同時奪得World Class Art Hotel和World Class Suite Hotel的榮譽。

稱為行館，是因為它原本就是高級會所形式運營。不惜工本是記者想到最恰當的形容詞。「大家長」邵永添把這裏當自己家來裝修、把員工當家人看待，也教導員工要把家人當成多年不見的摯友來真誠服務。事實上在這裏逗留的時間，不管是金鑰匙Rex、還是任何一位員工，都給記者這樣的感覺，那種親切和自然，令人如沐春風。

▲ 金粒子與金鑰匙︰站在4D動力雕塑「舞動的粒子」旁的是金鑰匙Rex。全台灣只有26位的金鑰匙，晶英行館就佔了兩席（王茵芸攝）

酒店地處三多商圈，附近就是大遠百、太平洋崇光及新光三越百貨，景點有高雄展覽館、高雄流行音樂中心等。進入行館，首先吸引的不是最多人討論的168顆精靈般舞動的金珠，而是低調的建築物本身，若不是牆面上諾大的SILKS CLUB，根本不敢確定這裏是五星級酒店。

深度藝術魂

行館定位為藝術精品酒店是有原因的，踏入電梯便是驚喜的開始，電梯內壁布滿大大小小發光的圓孔，隨着電梯的運行，那些圓孔就如香檳杯裏密集冉冉上升的氣泡，加上空氣中似有若無的宜人香氣，讓人心情頓時愉悅起來。全館的147間客房內，都有參與「新銳藝術家扶持計劃」，藝術創作者的畫作，如住客購買後，創作者會再獲邀請創作。

酒店大堂正中、舞動時令人無法挪動腳步的4D動力雕塑「舞動的粒子」，168顆金色的小球在水面上靈動着，排列出山、海、貨櫃甚至海豚的景象，透過如此詩意的排列展現，從漁村到工業化乃至商業化的高雄，令觀者沉浸於此城的歷史中。創作者是ART+COM藝術創意團隊，其作品廣見於世界各地。

▲ 由洗手枱到淋浴間，設計大方用料上乘，水質都經過過濾殺菌除氯及軟化。（王茵芸攝）

Mini Bar飲品免費

推開房門便感覺到，真正的低調奢華原來是這樣定義的。每一樣觸摸到的物品，都在傳遞選材之用心和大氣，床頭板是真皮，腳下是安哥拉灰大理石，淡淡的粉紅色極少見，在夕陽的照射下會更明顯。 面向街景的牆面是全落地玻璃窗，浴缸放在窗邊是巧思，任誰都會動了自拍打卡的念頭。

Walk-in closet也是值得稱讚的設計，淋浴間和免治馬桶、超大又明亮的梳洗空間也讓人覺得「這裏是我家就好了」，但這感覺在躺到床上時才最強烈，其義大利FALOMO手工名床的人體工學紓壓設計名不虛傳。另外，房中 Mini Bar 的飲料是免費的，原因是酒店覺得「既然是家人，自家冰箱的飲料為何要付費？」桌上攤開着一本厚厚的書，原來是大家長寫給員工的家書，文筆真摯動人。

▲ 獺祭吧在海外的第一家分店，就設在高雄的晶英行館。（王茵芸攝）

全館用水都經過濾殺菌除氯及軟化處理，這一點從沐浴可明顯感覺到。如果真的要挑剔，是酒店的隔音做得太好，別說腳步聲，連敲門聲都幾乎聽不到。員工笑說有時送物品到客人房間，幾乎要用吼叫的聲量來提醒住客開門。

半露天泳池位於第16層的海立樓，設計令住客可以邊游泳邊賞市景。池畔每逢周末會舉辦派對，邀請所有住客前來享用點心、飲料和聊天。早餐則設在第28層的雲垂樓，夜間變身酒吧，可俯瞰高雄市景。

U-kai和獺祭Bar

相信喜愛日本的大家都聽過這兩家店，亦是首次駐海外，可以看出對酒店的信心和信任。進入U-kai首先要經過一體成形的鑄鐵旋轉樓梯，這通體黝黑的龐然大物，可是酒店動工前第一個入駐並安裝的結構，御盟集團對建材的要求之高可見一斑。

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U-kai最新上任的行政主廚是今村高尚，廚藝了得且極注重客人的反饋。Ukai懷石以傳統日本文化為基石，初夏菜單剛登場，以西餐、鐵板燒與懷石料理來呈獻當季的魚鮮味美。行館目前正推出「食藝探索 懷石一泊二食專案」，雙人入住御典房型含早餐與Ukai懷石料理兩客，每晚售價新台幣9,999元起。

INFO

晶英國際行館

地址︰高雄市前鎮區中山二路199號

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