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MIRROR成員丨姜濤《Hi MIRO！見面祭》感謝姜糖愛錫　向粉絲送飛吻：回憶係最珍貴

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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姜濤在《Hi MIRO！見面祭》與姜糖見面。

MIRROR成員逐一與粉絲見面的《Hi MIRO！見面祭》，一連4日在九展舉行，在昨晚（6月9日）由姜濤與姜糖（粉絲暱稱）見面。

姜濤昨晚在會上唱歌、與姜糖玩遊戲外，又大跳《晚安大小姐》。此外，他感性地表示：「好耐無喺一個咁樣見面會同大家見面，對上一次係生日，但當日都好趕，同埋我比較緊張。」

他表示，之前在Youtube看偶像「小豬」羅志祥以前開粉絲見面會，當時尚未出道的姜濤覺得世界上有一個人，很想知道那種可以得到這麼多人鍾意的感覺是怎樣，稱：「直到今日企喺呢個場，覺得自己好幸運，有福份入到呢一行，呢行唔係話你努力，好勁就入到，我自知自己係天時地利人和，所以得到大家支持。」  

MIRROR成員丨姜濤生日推出新歌《好得太過份》　答謝姜糖不離不棄

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姜濤：多謝呢份回憶

然後，姜濤感恩地續稱自己很知足，有點哽咽地回憶指：「6、7年前，我返過好多part time，當時無數次在街上想，到底我方向係咩呢？慢慢一步一步自己行，行到今日喺呢個舞台，有幸認識在座及場外咁多位，多謝你哋，亦多謝當初我嘅堅持，無論以後你哋喺唔喺度都好， 我都會好多謝呢份回憶。」

姜濤表示姜糖的愛成為他將來美好的回憶，稱︰「因為我覺得回憶係最珍貴，好多物質上嘅嘢都唔夠回憶珍貴，所以點解我會花錢同家人去旅行，因為我覺得係一個回憶，希望大家今日可留下呢份回憶。」

在見面會最後，姜濤向姜糖送飛吻並唱王力宏的《依然愛你》作結。

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