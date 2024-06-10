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靚媽精明眼｜白色蛆蟲在豉油瓶內跳來跳去 港媽連呼恐怖：隔夜飯都嘔出來【附存放法】

休閒消費

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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熱門 天使綜合症 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

港媽在家中的醬油瓶發現白色蟲子。

天氣轉熱，家中的調味料要保存妥當。港媽近日在家中清潔廚房事，發現即將用完的豉油瓶內竟然出現幾條白色蛆蟲，生龍活虎地在用剩的豉油內跳來跳去，嚇到她立即將豉油扔入垃圾桶，事後更不停作嘔，「我想起自己可能食了呢D豉油，真係隔夜飯都嘔出來。」

港媽王太向TOPick記者表示，家中每天晚上都會煮晚飯，由於昨日落雨無法外出，她於是趁假期收拾廚房，她檢查廚房的調味料時，竟然在即將用光的豉油瓶內發現恐怖一幕，

我見到有至少5條的白色蟲在瓶底跳來跳去，好生猛，好恐怖，我立即拎出去垃圾房扔，好恐怖呀！

由於過於驚嚇，王太忘記拍下相片，但希望透過TOPick的分享，呼籲l靚媽靚太們要正確放好調味料，「真係食壞肚都唔知，我當時想起自己可能食了呢D豉油，真係隔夜飯都嘔出來。」

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消委會分享各種調味料的最佳儲存方法，原來有些調味料需要放入雪櫃，但有些只需要放在室溫就可以，靚媽靚太們不如立即跟消委會學調味料的正確存放方法，為家人烹飪美味三餐吧。

消委會｜需要冷藏的調味料

消委會指，豉油由黃豆發酵而成，由於本身鹽份高，不易變壞，若經常使用，建議存放於陰涼乾燥地方即可，但不可放在距離爐頭近的地方；相反，若豉油開封後隔一段長時間才再使用，為免受潮濕或較熱天氣影響，建議冷藏以免變壞發霉。

以黃豆製成的調味品，例如豆豉、麵豉醬、開封後發酵速度加快，會改變味道或變色，建議冷藏以減慢發酵速度。

詳細睇調味料的正確儲存方法：

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至於蝦醬、魚露等經過鹽漬及發酵而成的調味品，雖然鹽含量高，但在炎熱潮濕環境，加上通常不能短時間內用完，因此製造商大多建議開封後冷藏，以防變壞或發霉。水分含量高的醬油，例如蠔油、叉燒醬，若不能於短時間內用畢，也建議開封後冷藏。

另外，含有香辛料（辣椒醬、辣椒油、XO醬、咖喱醬）、花生（沙茶醬）、蛋（蛋黃醬）、奶（沙律醬）或蔬果成分（果醬）的調味品，因本身成分容易變壞，加上霉菌在水分較低的食品中仍能生長，建議開封後也應存放於雪櫃。

更多關於調味料的保存方法：

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